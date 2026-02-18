El SMN emitió un alerta por tormentas para este jueves en Mendoza: qué zonas se verán afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, algunas zonas de la provincia permanecen bajo alerta durante las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 19 de febrero por tormentas en distintas zonas de Mendoza. Sin embargo, el pronóstico local indica que no se observan precipitaciones durante la jornada.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”.

alerta jueves El SMN emitió un alerta por tormentas para este jueves en Mendoza. Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: persistencia de viento Sur leve durante la mañana en toda la provincia. Este viento se mantendrá hasta aproximadamente las 19-20 y se generará un leve descenso de la temperatura máxima respecto del día anterior.

persistencia de viento Sur leve durante la mañana en toda la provincia. Este viento se mantendrá hasta aproximadamente las 19-20 y se generará un leve descenso de la temperatura máxima respecto del día anterior. Nubosidad: amanece nublado en la mayor parte de la provincia, con tendencia a mantenerse nublado hasta primeras horas de la tarde. Hacia las 15, se presentará cielo seminublado, y volverá a nublarse durante la noche, especialmente en Gran Mendoza y la zona Este, manteniéndose la nubosidad hacia la madrugada del viernes. No se observan precipitaciones, solo una probabilidad baja de lluvias débiles en zona Este (Santa Rosa y La Paz) en el amanecer del viernes. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este jueves se anticipa una jornada ventosa y con nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y desmejorando hacia la noche. Además se prevén precipitaciones en cordillera a partir de la tarde. La mínima esperada es de 19ºC y la máxima de 31ºC.