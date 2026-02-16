Alerta por tormentas "fuertes a severas" y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para este martes en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este martes 17 de febrero por tormentas de variada intensidad y Zonda en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla para la madrugada del martes por tormentas en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

alerta tormentas martes El SMN emitió un alerta por tormentas para la madrugada de este martes. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”.

En tanto que por la tarde se anticipa la concurrencia de viento Zonda en Malargüe, “con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”.