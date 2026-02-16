Alerta por tormentas "fuertes a severas" y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para este martes en distintas zonas de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este martes 17 de febrero por tormentas de variada intensidad y Zonda en distintas zonas de Mendoza.
Según el SMN, hay alerta amarilla para la madrugada del martes por tormentas en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.
“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.
Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”.
En tanto que por la tarde se anticipa la concurrencia de viento Zonda en Malargüe, “con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: nuevamente presencia de viento Zonda de leve a moderado en Malargüe, cordillera Sur y sectores de precordillera, entre las 14:00 hs. y las 21:00 hs., con velocidades promedio de 40 km/h.
- Nubosidad: amanece con inestabilidad residual de las tormentas de la noche anterior sobre zona Este y Gran Mendoza, con probabilidad de lluvias aisladas hasta las 10:00 hs., mejorando luego hacia la tarde con cielo despejado. A partir de las 23:00 hs., se espera una reactivación de la inestabilidad en la zona Sur, con posibles lluvias débiles hacia la madrugada siguiente.
- Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un martes caluroso e inestable, con vientos leves del este. La mínima esperada es de 21ºC y la máxima de 35ºC. Para el miércoles se anuncia descenso de la temperatura, con una máxima de 32º. El jueves las condiciones se mantendrán similares, pero empezará a desmejorar en la cordillera a partir de la tarde y estará inestable hacia la noche.