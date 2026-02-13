Alerta por tormentas, ráfagas de hasta 80 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este sábado por tormentas en distintas zonas de la provincia.

Hay pronóstico de tormentas para Mendoza este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas para este sábado 14 de febrero en distintas zonas de Mendoza. También se anticipa la presencia de viento Zonda en el sur durante la tarde.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el Norte de la provincia, el Este y el Sur (General Alvear y San Rafael): “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”.

alerta sábado El SMN emitió un alerta por tormentas para este sábado en Mendoza. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: circulación leve desde el norte, desde las 11:00 hasta las 00:00, afectando principalmente la zona Este del Gran Mendoza y zona Sur. Se espera viento Zonda en el Sur de Malargüe, entre las 14:00 y las 20:00, con velocidades promedio de 40 km/h. También se prevé viento Zonda leve en el Valle de Uspallata durante el mismo período.

Nubosidad: amanece despejado. A partir de las 19:00, inicio de convección y desarrollo de nubosidad con tormentas en zona Sur. Hacia las 23:00, estas condiciones se trasladan al Valle de Uco y posteriormente hacia la madrugada del domingo, a la zona Este, con probabilidad de lluvias y tiempo inestable hasta el amanecer del día domingo.

Alta Montaña: cielo seminublado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días en Mendoza El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado una jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. La mínima esperada es de 18ºC y la máxima de 34ºC.