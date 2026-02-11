Miércoles más fresco y ventoso: en qué departamentos de Mendoza hay alerta por vientos de hasta 90 km/h
El miércoles traerá un leve alivio térmico en Mendoza, con descenso de la temperatura, cielo nublado y vientos del sudeste durante gran parte de la jornada.
El pronóstico para este miércoles anticipa un cambio en las condiciones del tiempo en Mendoza, luego de varios días marcados por el calor intenso. La jornada se presentará parcialmente nublada y con un ambiente más fresco en comparación con jornadas anteriores.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una mínima de 22° y una máxima de 27°, lo que representa un leve descenso de la temperatura.
Para las primeras horas de la mañana se emitió una alerta amarilla que afecta al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y Malargüe. El SMN comunicó que estos departamentos se verán afectados por "vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos".
Tras el mediodía seguirán los vientos, pero más calmos y además del sudeste, que reforzarán la sensación de frescura, especialmente la tarde y la noche. No se prevén precipitaciones para el llano durante este miércoles.
Adelanto para los próximos días en Mendoza
De cara al jueves, el tiempo volverá a mostrar un leve ascenso térmico, con poca nubosidad y vientos leves del noreste. La máxima llegará a los 28°, mientras que la mínima será de 18°, con cielo poco nuboso en cordillera.
El viernes continuará el aumento de la temperatura, con una jornada soleada y estable. Se esperan 32° de máxima y 19° de mínima, acompañadas por vientos leves del sudeste y sin fenómenos meteorológicos significativos.