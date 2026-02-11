Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Miércoles más fresco y ventoso: en qué departamentos de Mendoza hay alerta por vientos de hasta 90 km/h

El miércoles traerá un leve alivio térmico en Mendoza, con descenso de la temperatura, cielo nublado y vientos del sudeste durante gran parte de la jornada.

MDZ Sociedad

El miércoles será más fresco en Mendoza, con cielo nublado y vientos moderados del sudeste durante gran parte del día.El viernes seguirá nublado en Mendoza, con leve aumento térmico y viento moderado del sudeste.

El miércoles será más fresco en Mendoza, con cielo nublado y vientos moderados del sudeste durante gran parte del día.El viernes seguirá nublado en Mendoza, con leve aumento térmico y viento moderado del sudeste.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pronóstico para este miércoles anticipa un cambio en las condiciones del tiempo en Mendoza, luego de varios días marcados por el calor intenso. La jornada se presentará parcialmente nublada y con un ambiente más fresco en comparación con jornadas anteriores.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una mínima de 22° y una máxima de 27°, lo que representa un leve descenso de la temperatura.

Te Podría Interesar

Para las primeras horas de la mañana se emitió una alerta amarilla que afecta al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y Malargüe. El SMN comunicó que estos departamentos se verán afectados por "vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos".

Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes

Tras el mediodía seguirán los vientos, pero más calmos y además del sudeste, que reforzarán la sensación de frescura, especialmente la tarde y la noche. No se prevén precipitaciones para el llano durante este miércoles.

viento zonda 13 - copia.jpg
Mendoza tendrá un leve descenso de la temperatura este miércoles, con una máxima prevista de 27° y mínima de 22°.

Mendoza tendrá un leve descenso de la temperatura este miércoles, con una máxima prevista de 27° y mínima de 22°.

Adelanto para los próximos días en Mendoza

De cara al jueves, el tiempo volverá a mostrar un leve ascenso térmico, con poca nubosidad y vientos leves del noreste. La máxima llegará a los 28°, mientras que la mínima será de 18°, con cielo poco nuboso en cordillera.

El viernes continuará el aumento de la temperatura, con una jornada soleada y estable. Se esperan 32° de máxima y 19° de mínima, acompañadas por vientos leves del sudeste y sin fenómenos meteorológicos significativos.

Archivado en

Notas Relacionadas