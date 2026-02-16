Mendoza arranca la semana con una doble alerta meteorológica: conocé cuáles son las zonas afectadas
El lunes estará caluroso e inestable en Mendoza, con máxima de 34° y mínima de 20°. Desde la tarde se espera fuerte inestabilidad.
El pronóstico anticipa un lunes caluroso e inestable en Mendoza, con nubosidad variable y condiciones cambiantes a lo largo del día. El ambiente se mantendrá pesado, con vientos moderados del sudeste que marcarán el desarrollo de la jornada.
La temperatura mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 34°, mientras que en cordillera el cielo se presentará poco nuboso. Hacia la tarde y la noche se espera mayor inestabilidad, con formación de tormentas en distintos sectores del territorio provincial.
Para este lunes rige una doble alerta meteorológica. Por un lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas para el Valle de Uco, departamentos del este, General Alvear y San Rafael, donde se prevén fenómenos aislados, algunos localmente fuertes o incluso puntualmente severos. Estas tormentas pueden estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se estiman acumulados de entre 30 y 50 mm, con posibilidad de valores superiores de manera localizada.
En los sectores más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo.
Por otra parte, rige una alerta por viento Zonda en Malargüe. Se esperan velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h. Este fenómeno puede generar reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de aire muy seco.
De cara a los próximos días, el martes continuará el calor con una jornada inestable. Se espera nubosidad variable, vientos moderados del noreste y tormentas hacia la noche. La máxima llegará a 36° y la mínima será de 23°.
El miércoles se registrará un descenso de la temperatura. El día estará parcialmente nublado y ventoso, con vientos moderados del sudeste. La máxima descenderá a 30°, mientras que la mínima se ubicará en 23°.