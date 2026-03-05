Alertan por tormentas severas y lluvias de más de 150 mm en varias provincias

En medio de una etapa decisiva para los cultivos de soja y maíz, el clima vuelve a ocupar el centro de la escena. Un informe reciente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advierte que las próximas semanas estarán marcadas por lluvias irregulares, focos de tormentas fuertes y cambios abruptos de temperatura en buena parte del área agrícola.

El documento, que analiza la evolución hasta el 11 del mes y extiende una proyección hasta el 18, describe un escenario dinámico. El inicio estará dominado por temperaturas superiores a lo habitual en el centro y norte del país, mientras que el sur comenzará a sentir el avance de aire más frío asociado a un frente inestable.

Durante los primeros días, el ingreso de vientos provenientes del trópico impulsará registros elevados. En el nordeste del NOA, la Región del Chaco y sectores de la Mesopotamia se prevén máximas superiores a 35°C, con algunos puntos que podrían superar los 40°C.

En otras áreas también se esperan valores altos. El este del NOA, gran parte de Córdoba, el este de Cuyo, el norte de la región pampeana y buena parte del Uruguay registrarían máximas entre 30 y 35°C. Más hacia el centro del país, los termómetros oscilarían entre 25 y 30°C.

Este pulso cálido será el preludio de un cambio. La llegada de un frente de tormenta modificará el panorama y dará lugar a precipitaciones de distribución desigual.

Lluvias desparejas y focos de tormentas severas

El informe indica que las precipitaciones tenderán a concentrarse en zonas específicas. Se esperan acumulados relevantes sobre el centro del NOA, el oeste del Chaco, sectores de Paraguay y una franja que abarcaría el norte de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos y el nordeste bonaerense hasta el sudoeste de Uruguay.

En términos generales, gran parte del área agrícola podría recibir entre 10 y 75 milímetros. Sin embargo, habrá regiones donde los aportes serán escasos y otras donde podrían registrarse fenómenos más intensos.

El reporte advierte que el noroeste del NOA, Tucumán, el noroeste de Córdoba y el nordeste de la región pampeana podrían experimentar tormentas severas con acumulados superiores a 150 milímetros. Estos volúmenes podrían generar complicaciones puntuales, especialmente en zonas ya saturadas.

perspectiva-de-precipitaciones-del-5-al-11-de-E3ZYUPDJJBBOHMSXKQA6H542RU BCBA

Descenso térmico y nuevo giro en el patrón

Tras el paso del frente, ingresará una masa de aire más fresco. Las temperaturas descenderán y se ubicarán por debajo de lo normal en la mayor parte del área productiva, con excepción del extremo norte.

Las mínimas podrían situarse entre 10 y 15°C en amplias áreas de la región pampeana. En zonas serranas y cordilleranas no se descartan registros más bajos e incluso heladas aisladas.

Para la semana siguiente, el comportamiento volverá a modificarse. En una primera etapa persistirán los vientos del sur, sosteniendo el ambiente fresco. Pero el enfriamiento sería temporario. Luego, el retorno de corrientes cálidas desde el norte impulsará nuevamente temperaturas elevadas, con valores extremos en el norte del país.

El período cerraría con otro frente de tormenta. Según la proyección, las lluvias más significativas se concentrarían otra vez sobre el NOA y áreas próximas del oeste paraguayo y el Chaco, mientras que en el centro y este los aportes serían moderados o limitados.

En plena campaña agrícola, la evolución del clima será determinante. Con calor extremo, lluvias irregulares y posibles tormentas intensas, el escenario obliga a seguir de cerca cada actualización.