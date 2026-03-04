Otoño adelantado: la máxima baja drásticamente este jueves en Mendoza y se anticipan lluvias

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada inestable en Mendoza, con marcado descenso de la temperatura.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un jueves lluvioso en Mendoza y con un marcado descenso de la temperatura: la mínima esperada es de 16ºC, mientras que la máxima pronosticada es de 23ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: circulación leve desde el sur en toda la provincia desde la madrugada, con persistencia durante toda la jornada hasta las 22.

circulación leve desde el sur en toda la provincia desde la madrugada, con persistencia durante toda la jornada hasta las 22. Nubosidad: amanece nublado. Probabilidad de lluvias débiles en La Paz durante la madrugada. Durante el día, lluvias débiles en el sector Este, que se extienden hacia toda la zona Este. Hacia las 19, convección en el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extendería hacia todo el Gran Mendoza con lluvias débiles hacia la noche.

Alta Montaña: cielo despejado. Pronóstico para los próximos días El viernes se anticipa parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura y lluvias aisladas. También se anuncian precipitaciones en cordillera. La máxima sería de 25ºC.