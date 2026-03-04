Estos son los nueve departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 5 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este jueves 5/3
Guaymallén
- En calle Félix Suárez, entre Pedro Molina y Fourcade. En los barrios Nueva Esperanza y Costa Esperanza; Belgrano. De 10.00 a 14.00 h.
Las Heras
- En calle Río Tunuyán, entre Antártida Argentina y Potrerillos; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles La Pampa, Boulogne Sur Mer, Río Diamante y Laguna Los Horcones; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En calle Guardia Vieja, entre El Maitén y Las Reservas. En calle Telva Barrera y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En callejón Paraná; El Pedregal. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Necochea, entre Tropero Sosa y Perito Moreno. En calle Proyectada I313. En calle Perito Moreno, entre Belgrano y Pueyrredón. En calle Espejo, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Villa Seca. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- En la intersección de calle San Esteban con San Ramón y El Pastal y zonas aledañas; El Pastal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Dorrego, entre Yrigoyen y Montenegro y adyacencias. En el barrio Dorrego; Paramillo. De 9.15 a 15.15 h.
Cortes de luz en el Valle de Uco
Tunuyán
- Entre la Ruta Provincial N°92 Las Rosas, Ruta Tabanera, calles Bascuñán y Neme; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Pellegrini y San Martín. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes en el sur de Mendoza
San Rafael
- Entre calles Alberdi, Pichincha, Fray Luis Beltrán y Chubut. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Pasteur, Tirasso, Los Abetos e Italia. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Rawson, entre Muñoz y La Tombina. En Straven S.A.; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- En la Ruta Provincial N°188. En Fundación Ahuekna; Cerro Los Morados. De 8.30 a 12.30 h.