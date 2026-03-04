Créditos Anses: habilitaron el pago voluntario para reducir las cuotas

ANSES habilita el pago voluntario para cancelar Créditos Anses y reducir cuotas antes de tiempo. Los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha una herramienta que permite a quienes tienen deudas por Créditos Anses cancelar total o parcialmente su préstamo de forma anticipada, sin esperar a que se descuente automáticamente de sus prestaciones previsionales o asignaciones.

La opción de pago voluntario habilitada este mes ofrece flexibilidad a jubilados, pensionados y otros titulares de beneficios que aún mantienen un crédito activo otorgado con anterioridad a la suspensión de nuevas líneas de financiamiento.

¿Qué es y para qué sirve el pago voluntario en Anses? El pago voluntario es un mecanismo online que permite:

Cancelar la deuda total antes de la fecha de vencimiento establecida en el cronograma original.

Pagar solo una parte del saldo pendiente, lo que puede reducir el monto de las cuotas futuras o disminuir la cantidad de pagos que quedan por hacer. Esta alternativa se presenta como una herramienta útil frente a los descuentos mensuales automáticos que Anses aplica sobre jubilaciones, pensiones o asignaciones, especialmente ahora que no se habilitan nuevas líneas de préstamos desde enero de 2024 tras la reformulación del programa de créditos por decreto oficial.

¿Cómo se realiza el trámite? El procedimiento para efectuar el pago voluntario es completamente digital y se realiza desde la web oficial de Anses: