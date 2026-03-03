Vuelven las tormentas a Mendoza: en qué zonas lloverá y a partir de qué hora

Si bien no hay alerta del SMN, desde Contingencias Climáticas anticiparon un miércoles inestable en Mendoza.

Una jornada que irá desmejorando con el paso de las horas.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anunció para este miércoles una jornada inestable en Mendoza, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. También anticipó precipitaciones en cordillera; una mínima de 17ºC y una máxima de 30ºC.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: viento leve del sur presente de manera generalizada. Desde las 11 en la zona Sur y desde las 15 en las zonas Norte y Este. Persistirá durante la noche y hacia la madrugada siguiente, con intensidad baja pero sostenida.

Viento: viento leve del sur presente de manera generalizada. Desde las 11 en la zona Sur y desde las 15 en las zonas Norte y Este. Persistirá durante la noche y hacia la madrugada siguiente, con intensidad baja pero sostenida.

cielo despejado en primeras horas del día. Desde el mediodía, aumento de nubosidad en Valle de Uco, Gran Mendoza y zonas Este y Sur. A partir de las 18, probabilidad de débiles en sectores del Oeste y luego en Gran Mendoza y zona Este, que se extienden hacia la noche. No se observan precipitaciones significativas en la zona Sur. Alta Montaña: cielo inicialmente despejado, tornándose nublado en la parte Sur de la alta montaña hacia la medianoche. Pronóstico para los próximos días Para el jueves persistirán las condiciones de inestabilidad y se sentirá un marcado descenso de la temperatura: la máxima apenas alcanzará los 23ºC. Se esperan lluvias y tormentas aisladas, además de precipitaciones en cordillera.