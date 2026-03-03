Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 4 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 4/3
Guaymallén
- Entre calles Triunvirato, Las Verbenas, Godoy Cruz y Tirasso; Buena Nueva. De 14.30 a 18.30 h.
Las Heras
- En la intersección de calle República de Siria con San Miguel y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Dr. Moreno, entre Avellaneda y Soler. Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Río Negro y San Miguel; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la Ruta Provincial N°15. En el barrio Productores Mendocinos. De 9.15 a 11.15 h.
- En la Ruta Nacional N°40. En Arenera Mendocina; Anchoris. De 11.15 a 14.00 h.
Maipú
- En la intersección de calle Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.
- En barrio La Sarita, en la Ruta Provincial N°50; Barcala. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Severo del Castillo y Proyectada V276. En calle Dorrego, entre De la Reta y Roque Sáenz Peña; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle San Juan, entre Correa y San Julián. En el barrio Lagunas de Bartolucci. En calle Brizuela, hacia el este de San Juan. En la intersección de calle San Martín con Proyectada V137 y zonas aledañas; Colonia San Francisco. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre callejón Refugio de la Cruz y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Videla Castillo, entre Emilio Curto y El Álamo. De 9.30 a 13.30 h.
- En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Pinilla. De 8.45 a 12.45 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°144, entre El Sosoneado y Loma Amarilla. En la Fundación Ahuekna; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Costa de las Vías, Jensen, Las Vírgenes y Carmona. En el loteo Nevado Golf Club; Las Paredes. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle El Monte, entre Santo Domingo y El Palomar; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.