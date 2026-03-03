Mendoza tendrá la pista de karting más importante del interior del país

La provincia se prepara para dar un paso histórico en el desarrollo del deporte motor con la inauguración de una nueva pista de karting que promete convertirse en la más moderna y completa del interior de la Argentina. Estará en el Mendoza Plaza Shopping.

El proyecto, que será inaugurado en los próximos días, no solo representa una inversión en infraestructura deportiva, sino también una fuerte apuesta al crecimiento del deporte formativo y al posicionamiento de Mendoza como polo regional del automovilismo.

Desde la organización destacaron que el complejo fue diseñado con estándares de seguridad y tecnología de última generación, con el objetivo de brindar una experiencia profesional tanto para pilotos amateurs como para futuros talentos.

Uno de los principales ejes del emprendimiento será el impulso al deporte base. La pista contará con una escuela de karting orientada a niños y jóvenes, apuntando a la formación técnica y deportiva desde edades tempranas.

El karting es reconocido mundialmente como la categoría formativa del automovilismo. Grandes figuras internacionales comenzaron su carrera en este tipo de circuitos, consolidando al karting como el primer paso hacia el profesionalismo.

En ese sentido, el nuevo complejo mendocino buscará transformarse en un espacio donde los jóvenes puedan desarrollarse con infraestructura acorde a las exigencias actuales.

mendoza kart (1)

Infraestructura para ser el polo más fuerte del interior del país

El predio contará con un circuito profesional de última generación, sistema de cronometraje digital, espacios destinados a competencias regionales y nacionales, además de sectores preparados para eventos corporativos y actividades familiares.

El objetivo es claro: ofrecer un espacio integral que combine deporte, tecnología y entretenimiento, con condiciones que lo posicionen como referente en el interior del país.

Impacto deportivo y económico

La inauguración también proyecta un impacto positivo en la economía local, con generación de empleo directo e indirecto, atracción de turismo deportivo y la posibilidad de organizar campeonatos que convoquen equipos de distintas provincias.

La apuesta es ambiciosa: convertir a Mendoza en un nuevo centro de referencia para el deporte motor argentino.

Con esta iniciativa, la provincia suma un activo estratégico que no solo fortalecerá el desarrollo deportivo, sino que también ampliará su oferta turística y de entretenimiento.

La cuenta regresiva para su inauguración ya está en marcha y el entusiasmo crece a medida que se acerca la fecha.

