Maipú: más de 35 mil personas disfrutaron del Día de la Niñez en el Parque Metropolitano

El gran festejo reunió a familias de todo el departamento con shows, juegos, sorteos y actividades gratuitas. Durante agosto se desarrollarán más de 300 celebraciones en barrios y distritos.

El Parque Metropolitano se convirtió en el epicentro de la alegría con el gran festejo del Mes de la Niñez, que reunió a más de 35 mil personas en una jornada colmada de actividades para toda la familia.

Niñas, niños y adultos disfrutaron de espectáculos artísticos, shows en vivo, juegos, sorteos y un amplio patio de comidas acompañado por artesanos locales. Las estaciones recreativas y las propuestas pensadas para los más pequeños le dieron un marco único a la celebración, que se vivió en un clima de comunidad y encuentro.

“Queremos que cada niña y niño de Maipú tenga su festejo. Por eso organizamos esta gran celebración y acompañaremos durante todo el mes los eventos que se realizarán en cada rincón del departamento”, destacó el intendente Matías Stevanato.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 4.21.16 PM Este gran evento fue el punto de partida de una agenda cargada de festejos: durante todo el mes se realizarán más de 300 celebraciones en barrios y distritos de Maipú, donde la Municipalidad será parte y acompañará las celebraciones para que todos los niños y niñas del departamento puedan festejar y disfrutar del Mes de la Niñez.

El próximo fin de semana, las celebraciones se trasladarán a la zona este, con festejos el sábado 23 en la plaza de Fray Luis Beltrán y Pedregal (Variante y Maíz Auxiliadora) a partir de las 14:30 y el domingo 24 en el Playón del SUM del Barrio Jardín y el Parque de la Familia “Héroes de Malvinas” de San Roque, también a partir de las 14:30.