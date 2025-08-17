El Día del Niño se metió en la campaña bonaerense con un "tierno" spot de Somos Buenos Aires

La agrupación que busca despolarizar la elección no pierde oportunidad para hacer proselitismo. Ahora, difundieron un video con ilustraciones de leones, pingüinos y gorilas y alusión musical al rosa electoral.

Somos Buenos Aires busca hacer ruido electoral a como dé lugar. Eso es lo que se propusieron los fundadores del espacio que busca despolarizar la elección bonaerense y trazar una alternativa en la autopromocionada avenida del medio para desmarcarse del kirchnerismo y del mileismo. La coalición está integrada por el peronismo disidente, la UCR, Evolución, la Coalición Cívica y el Partido Socialista.

En ocasión del Día del Niño, desde la agrupación lanzaron un spot que muestra una simpática secuencia de animales ilustrados que aparecen en este orden: primero unos leones, luego unos pingüinos y finalmente unos gorilas. Mientras en primer plano aparece uno de los animalitos jugando, otro leyendo, y un tercero amasando, las versiones adultas de estos mismos animales parecen estar discutiendo en una postura enojosa.

El video fue difundido en las cuentas de los organizadores de Somos Buenos Aires bajo el hashtag #SomosRosa con el famoso Rosa Rosa de Sandro de fondo para enfatizar los colores electorales que distinguen al frente político.

"Se viene el Rosa Rosa en La Plata", posteó Pablo Nicoletti uno de los candidatos a diputados provinciales por Somos Buenos Aires y presidente de la UCR La Plata al poster el video desde su cuenta de X.