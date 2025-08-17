Día del niño: ¿Qué es la cultura? La muerte de la inocencia
Domingo, día del niño y llega "Arte que motiva", la columna que refleja nuestra mirada y nuestra realidad con el particular estilo de Juan Barros.
Los desposeídos son los portadores de la niñez. En tantas guerras afuera de sí mismos y en la intimidad. En sus naciones y en sus casas… entre extraños y familiares… por ser pobres y por ser ricos. La voluntad es la crisis. Celebramos el día del niño.
La tentación es la puesta en escena. La verdad es el guardián del corazón.
Tu mirada es el espejo en el que alguien puede aprender a ver.
Como nos miraron, aprendimos a Ver. Y mucho más… como aprendimos a ver, aprendimos cómo nos miraron.
Como nos amaron, aprendimos a amar. Y mucho más… como aprendimos a amar, aprendimos cómo nos amaron.
El perdón es el espejo más fiel.
Amar permanece tal como permanecemos en paz.
La inocencia es un viento que nos despeja la mirada.
¿Pero qué causa las sombras…?
Todo lo que podemos ver es tal como nos miramos.
Las miradas nos confiesan
Nadie es más que como es con los demás.
Todo se parece a como somos.
Al desmitificar la venganza…
Confiarnos a la inocencia nos trasciende.
El amor nos iguala.
La verdad es como podés ser.
* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.