Día del niño: ¿Qué es la cultura? La muerte de la inocencia

Los desposeídos son los portadores de la niñez . En tantas guerras afuera de sí mismos y en la intimidad. En sus naciones y en sus casas… entre extraños y familiares… por ser pobres y por ser ricos. La voluntad es la crisis. Celebramos el día del niño .

La tentación es la puesta en escena. La verdad es el guardián del corazón.

Tu mirada es el espejo en el que alguien puede aprender a ver.

Como nos miraron , aprendimos a Ver. Y mucho más… como aprendimos a ver, aprendimos cómo nos miraron .

Como nos amaron, aprendimos a amar. Y mucho más… como aprendimos a amar, aprendimos cómo nos amaron.

El perdón es el espejo más fiel.

Amar permanece tal como permanecemos en paz.

La inocencia es un viento que nos despeja la mirada.

¿Pero qué causa las sombras…?

Todo lo que podemos ver es tal como nos miramos.

JUAN BARROS1 Dia del niño Juan Barros.

“El modo en el que Jesús habla de lo que está a punto de suceder es sorprendente. No levanta la voz, no señala con el dedo, no pronuncia el nombre de Judas. Habla de tal modo que cada uno pueda cuestionarse a sí mismo. Y es precisamente eso lo que sucede: «Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ‘¿Seré yo?’» (Mc 14,19)” (León XIV) “El modo en el que Jesús habla de lo que está a punto de suceder es sorprendente. No levanta la voz, no señala con el dedo, no pronuncia el nombre de Judas. Habla de tal modo que cada uno pueda cuestionarse a sí mismo. Y es precisamente eso lo que sucede: «Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ‘¿Seré yo?’» (Mc 14,19)” (León XIV)

Las miradas nos confiesan

Nadie es más que como es con los demás.

Todo se parece a como somos.

Al desmitificar la venganza…

“La injusticia, el mal como realidad no puede simplemente ser ignorado, dejado de lado. Tiene que ser descargado, vencido. Esta es la verdadera misericordia. Y que ahora, visto que los hombres no son capaces, lo haga el mismo Dios – esta es la bondad incondicional de Dios” (Benedicto XVI) “La injusticia, el mal como realidad no puede simplemente ser ignorado, dejado de lado. Tiene que ser descargado, vencido. Esta es la verdadera misericordia. Y que ahora, visto que los hombres no son capaces, lo haga el mismo Dios – esta es la bondad incondicional de Dios” (Benedicto XVI)

JUAN BARROS2 Día del niño. Ilustración de Lisandro Ruiz.

Confiarnos a la inocencia nos trasciende.

El amor nos iguala.

La verdad es como podés ser.

