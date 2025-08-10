Tu mirada es como has llorado... ¡Soy tu espejo!

La política evidencia el lugar del otro. Y está en discusión… La mirada es como me podés ver. Compartir es con partir de uno mismo y con partir del lugar del otro. No podemos llegar al lugar del otro sin salir de uno mismo. La realidad es tal como uno es con el otro.

"Dios siempre nos precede. Incluso antes de que nos demos cuenta de que necesitamos acogida, el Señor ya ha preparado para nosotros un espacio donde reconocernos y sentirnos sus amigos. Este lugar es, en el fondo, nuestro corazón: una "sala" que puede parecer vacía, pero que solo espera ser reconocida, llenada y custodiada" (León XIV).

Ser cristiano es una disponibilidad.

Darnos antes de ser correspondidos. No basarnos en lo que recibimos…

Nos condicionamos. Es lo que causamos…

La Eucaristía del altar inicia cómo brindarnos.

Lo creíble de nosotros hace creer, es nuestra mirada

Y antes… así como descubrimos que Dios cree en nosotros podemos creer.

Si no se cree en Dios lo que hacemos creer es tal como somos.

O la realidad es lo único en lo que creemos…

IMG-20250524-WA0074 La realidad es tal como uno es con el otro. Ilustración Lisandro Ruiz.

El más simple gesto es lo exponencial de un punto de partida.

El pasado es nuestra mirada

Creer es la niñez de la mirada.

Como vivís es lo que estás dando a cambio de tu Vida…

Nuestra fe es tal como nos miramos.

Así como reconocemos el modo de ser de Dios en nosotros nos conocemos a sí mismos.

Si no amamos no nos alcanza cómo nos aman.

Dios es un confiado…

Dar gracias es tal como podemos dar.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.