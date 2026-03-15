Liliana Porter: una mujer resuelta

Lo lúdico aquí es el discernimiento, el margen, el paradigma. “las cosas son las cosas, más la memoria que tenemos de ellas”. Personifica a sus objetos “elegidos” en puestas en escena que exceden las imágenes. Les viste de su mirada , les da un espíritu y, por añadidura, el contexto les trasciende al modo de los caprichos de un caleidoscopio.

El juego nos incluye mucho más que al modo de consumidores.

La sucesión y la simultaneidad pujan la imaginación precoz de Liliana Porter.

Precoz en Nueva York como una flecha lanzada antes…

A sus 12 años ya alcanzaba a ver en los espejos la disrupción de ver. Y a partir de la década de los 60 liberar su raíz en Nueva York y conquistar el tiempo.

Los recuerdos en ella son alcancías de sueños, Y el fervor inaugural de la memoria.

La existencia de tantos objetos adviene presencia por la fuerza de la creación que ella inspira.

El latido más fuerte es su mirada

El juguete es el lustre de lo visible. Y la animación de lo fantástico…

El grabado fue su primer narración.

¡Su “SÍ” a lo mirado hasta decantar mirada.

La prontitud de su resolución.

Juan Barros (2) ¡Su “SÍ” a lo mirado hasta decantar mirada. Ilustración de Juan Barros.

Su obra es su escritura.

El presente en traducción simultánea.

¡A salvar a la obra del mercado!

La intimidad es una confesión. Y así acontece… Y la entrega lo convierte todo en consagración. El artista es tan consagrado como se consagra a su obra.

Ser artista es vivir sin vidrios polarizados

La imaginación es la responsabilidad de darse por entero.

Y la rebeldía por los trabajos forzados…

La obra de arte es tan legítima en su mirada: ¡Estoy dispuesta a todo! Y es la voz de la obra el ánimo…

Su obra “el hombre con el hacha” nos evidencia: somos nuestro signo de interrogación. Y es nuestra condición…

Liliana Porter nació en Buenos Aires (Argentina), en 1941.

Da expresión a su vida los grabados, dibujos, instalaciones, objetos, proyectos del emergente teatro de sus personajes, fotografía, film y video. Y el gesto lúdico como intérprete…

Muy estudiosa en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y en la Universidad Iberoamericana de México. La dedicación como vocación es la clave exponencial.

A partir de 1964 descubrió a Nueva York como su hábitat

Apasionándose en el Pratt Graphic Art Center. Junto a Luis Camnitzer y José Guillermo Castillo fundó el New York Graphic Workshop.Y lo fundacional del concepto de FANDSO (free assemblage, non-functional, disposable, serial object). En 1971 participó de la creación del Museo imaginario Latinoamericano. Sin paredes…

De 1991 a 2007, vivificando la Maestría, fue docente en el Departamento de Arte en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, Queens College.

Su mirada, su obra, representa a tantas colecciones

Es el elogio a la realidad de la ficción. Y el renombre de la realidad es la ficción…

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.