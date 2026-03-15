Arrancó el Mundial de la Hamburguesa en Mendoza y se define cuál es la mejor cheeseburger

La segunda edición del Mundial de la Hamburguesa comenzó este sábado en la Nave Cultural con una importante convocatoria de público y una fuerte presencia de hamburgueserías de distintos puntos de la provincia. El evento, organizado por la Ciudad de Mendoza , continuará este domingo 15 de marzo desde las 19, cuando se disputarán las semifinales y la gran final para definir cuál es la mejor cheeseburger mendocina.

Durante la primera jornada, el predio se llenó de aroma a parrilla, música en vivo y visitantes que se acercaron a disfrutar de la propuesta gastronómica. La actividad tiene entrada libre y gratuita y convoca tanto a mendocinos como a turistas en uno de los espacios culturales más importantes de la capital.

En esta edición participan 19 hamburgueserías, de las cuales 16 compiten en el torneo principal. Los locales representan a 10 departamentos de la provincia: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Martín, San Carlos y San Rafael.

La diversidad de orígenes refleja el crecimiento del sector de hamburguesas artesanales en Mendoza y el carácter cada vez más federal del evento.

Durante la noche del sábado se disputaron los octavos y cuartos de final mediante un sistema de eliminación directa.

Las hamburgueserías que avanzaron a los cuartos de final fueron:

Bairoleto Hamburguesas

Pez de Montaña

Cacha’s Food

Roux Street

Burgery

Jack House

Peak Burgers

Food Fighter

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De esos cruces surgieron los cuatro semifinalistas que competirán este domingo. Los enfrentamientos serán:

Pez de Montaña vs. Roux Street

Burgery vs. Peak Burgers

De estos duelos saldrán las dos hamburgueserías que se enfrentarán en la gran final del Mundial de la Hamburguesa.

Cómo funciona el jurado

La elección de la mejor cheeseburger está a cargo de un jurado integrado por tres personas: dos especialistas en gastronomía —entre ellos chefs y referentes del sector— y un representante del público.

Este último fue seleccionado a través de una convocatoria abierta impulsada por la Municipalidad de Mendoza, que reunió más de 100 postulaciones de interesados en participar.

Para garantizar transparencia en la competencia, los jurados rotan en cada ronda y evalúan aspectos como sabor, técnica, presentación y equilibrio de ingredientes.

El público también elige su hamburguesa favorita

Además del premio principal del jurado, el evento también distingue a la hamburguesa favorita del público.

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Los asistentes pueden votar de manera digital durante el evento y la votación permanecerá abierta hasta este domingo a las 21.30, momento en el que se cerrará el conteo para definir la elección popular.

Menú accesible y música en vivo

Durante las dos jornadas del Mundial de la Hamburguesa se ofrece un menú unificado que incluye cheeseburger y papas fritas por $10.000, o un combo con bebida por $12.000.

El encuentro también cuenta con bandas en vivo, DJs y espacios recreativos que completan una propuesta pensada para disfrutar entre amigos, en familia o en pareja.

La jornada final se realizará este domingo por la noche en la Nave Cultural, donde se conocerá tanto la mejor cheeseburger del certamen como la hamburguesa favorita del público.