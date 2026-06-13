Se vienen las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cómo seguirá el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cuándo hay más probabilidades de que se larguen las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El fin de semana largo comenzó con una tarde gris en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañado de temperaturas muy bajas. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cuándo se largarán las lluvias y cómo estará el tiempo los próximos días.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires? De acuerdo al organismo, las probabilidades de que llueva en la tarde de este sábado son bajas, pese a que el cielo está completamente nublado. Sin embargo, para la noche, las chances de que haya precipitaciones son altas, de entre el 40% y 70%.

¿Cómo seguirá el tiempo este fin de semana largo? El domingo se espera un día gélido, con una mínima de 0°C, y una máxima de apenas 10°C. Si bien por la madrugada se esperan lloviznas, la mañana estará algo nublada y a la tarde habrá menos nubes en el cielo, por lo que el sol se podrá apreciar más.