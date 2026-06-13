Cáncer de piel: cómo prevenir la enfermedad más frecuente y tratable si se detecta a tiempo

El Cáncer de Piel es una enfermedad que cuenta con mayores posibilidades de prevención y tratamiento.

Cada año, el Día Mundial del Cáncer de Piel nos invita a reflexionar sobre una enfermedad que, si bien es una de las más frecuentes a nivel mundial, también es una de las que cuenta con mayores posibilidades de prevención y tratamiento cuando se detecta de manera temprana.

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV), proveniente del sol o de fuentes artificiales como las camas solares, constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de piel. Por este motivo, adoptar hábitos de cuidado diario es fundamental para proteger la salud. La prevención comienza con acciones simples que pueden incorporarse a la rutina cotidiana, tales como:

-Evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas -Utilizar protector solar de amplio espectro con un factor de protección adecuado, renovándolo cada 2 horas y después de nadar o transpirar. Usar sombreros de ala ancha, anteojos con protección UV y ropa que cubra la piel. -Buscar espacios con sombra cuando se realizan actividades al aire libre.

diagnostico-melanoma La prevención comienza con acciones simples que pueden incorporarse a la rutina cotidiana. Archivo. Evitar el uso de camas solares Además de la protección, es importante prestar atención a los cambios que puedan aparecer en la piel. La presencia de lunares nuevos, modificaciones en el tamaño, forma o color de lesiones existentes, o heridas que no cicatrizan son señales que merecen una consulta médica. Los controles dermatológicos periódicos permiten detectar lesiones sospechosas en etapas iniciales, aumentando significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso.

En este Día Mundial del Cáncer de Piel renovemos el compromiso con la prevención. Cuidar nuestra piel es cuidar el bienestar presente y futuro. La información, la protección y los controles médicos son herramientas fundamentales para reducir riesgos y favorecer el diagnóstico temprano. Y recordá: tu piel tiene memoria. Protegela hoy para cuidar tu salud mañana.