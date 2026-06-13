Así se vivieron los 40 años de la Reserva Ecológica Costanera Sur
La Reserva Ecológica Costanera Sur contó con la inauguración del Centro de Recepción de Visitantes e Interpretación.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebró este sábado los 40 años de la Reserva Ecológica Costanera Sur con la inauguración del Centro de Recepción de Visitantes e Interpretación, ubicado en el acceso Brasil, cuya apertura tuvo lugar el 6 de junio.
El nuevo Centro de Recepción incorpora una sala interpretativa con recursos tecnológicos y contenidos accesibles, una juegoteca, un microcine ambiental y espacios para talleres y reuniones. El espacio también contará con oficinas para visitas guiadas y un aula a cielo abierto destinada a actividades educativas y culturales.
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Por otro lado, el gobierno porteño detalló que se recuperó y modernizó la red contra incendios forestales que atraviesa más de 10 kilómetros de caminos internos, con reparación de hidrantes, recuperación de la presurización del sistema y optimización de las estaciones de bombeo en los accesos Brasil y Viamonte. La Reserva cuenta actualmente con 16 brigadistas forestales certificados y personal técnico especializado en monitoreo climático.
En paralelo, avanzó la restauración y ampliación del Vivero de Especies Nativas, donde se mejoraron la infraestructura de investigación y propagación, se ampliaron los sombráculos y se habilitaron nuevos espacios para escuelas, organizaciones y visitantes. Para 2026 se proyecta alcanzar un récord de plantación de 6.500 ejemplares nativos en las reservas ecológicas de la Ciudad.
Además, dentro del vivero, el programa Naturaleza sin Barreras comenzó a desarrollar actividades de inclusión dirigidas a adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad. Las propuestas apuntan a vincular a esos grupos con el cuidado ambiental y la producción de especies autóctonas.
Las obras también contemplaron, por otro lado, la apertura de nuevos miradores de avistaje de fauna sobre el Canal Viamonte, la Laguna de los Patos y la Laguna de las Gaviotas. Esas intervenciones se realizaron junto a Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre, dos organizaciones que participaron tanto en la creación original de la Reserva como en su conservación posterior.