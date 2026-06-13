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Reserva Ecológica Costanera Sur

Así se vivieron los 40 años de la Reserva Ecológica Costanera Sur

La Reserva Ecológica Costanera Sur contó con la inauguración del Centro de Recepción de Visitantes e Interpretación.

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Se festejaron los 40 años de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Se festejaron los 40 años de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebró este sábado los 40 años de la Reserva Ecológica Costanera Sur con la inauguración del Centro de Recepción de Visitantes e Interpretación, ubicado en el acceso Brasil, cuya apertura tuvo lugar el 6 de junio.

El nuevo Centro de Recepción incorpora una sala interpretativa con recursos tecnológicos y contenidos accesibles, una juegoteca, un microcine ambiental y espacios para talleres y reuniones. El espacio también contará con oficinas para visitas guiadas y un aula a cielo abierto destinada a actividades educativas y culturales.

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Por otro lado, el gobierno porteño detalló que se recuperó y modernizó la red contra incendios forestales que atraviesa más de 10 kilómetros de caminos internos, con reparación de hidrantes, recuperación de la presurización del sistema y optimización de las estaciones de bombeo en los accesos Brasil y Viamonte. La Reserva cuenta actualmente con 16 brigadistas forestales certificados y personal técnico especializado en monitoreo climático.

En paralelo, avanzó la restauración y ampliación del Vivero de Especies Nativas, donde se mejoraron la infraestructura de investigación y propagación, se ampliaron los sombráculos y se habilitaron nuevos espacios para escuelas, organizaciones y visitantes. Para 2026 se proyecta alcanzar un récord de plantación de 6.500 ejemplares nativos en las reservas ecológicas de la Ciudad.

Además, dentro del vivero, el programa Naturaleza sin Barreras comenzó a desarrollar actividades de inclusión dirigidas a adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad. Las propuestas apuntan a vincular a esos grupos con el cuidado ambiental y la producción de especies autóctonas.

Las obras también contemplaron, por otro lado, la apertura de nuevos miradores de avistaje de fauna sobre el Canal Viamonte, la Laguna de los Patos y la Laguna de las Gaviotas. Esas intervenciones se realizaron junto a Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre, dos organizaciones que participaron tanto en la creación original de la Reserva como en su conservación posterior.

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