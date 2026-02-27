Detectaron un caso de gripe aviar en la Ciudad de Buenos Aires y hay cautela

El hallazgo de ejemplares de cisne coscoroba con el virus H5 de alta patogenicidad (IAAP) en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires activó los protocolos del Senasa.

El caso de gripe aviar fue detectado en un cisne coscoroba.

Tras una serie de análisis de laboratorio, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en cisnes coscoroba de la Reserva Ecológica Costanera Sur, en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. El hallazgo convierte a uno de los espacios verdes más frecuentados por familias y turistas en el epicentro de una a sanitaria que obliga a repensar la forma en que los porteños se relacionan con la fauna urbana.

Esta detección no es un hecho aislado: se suma a los brotes registrados esta semana en General Madariaga, Ranchos y Lobos. Aunque el riesgo para los humanos es bajo, la facilidad de contagio entre especies acuáticas obliga a un monitoreo estricto en todos los cuerpos de agua de la región.

Guía de prevención contra la gripe aviar Para los vecinos y visitantes de espacios verdes, el Senasa y el Ministerio de Salud emitieron pautas claras para convivir con la alerta:

Evitá el contacto directo: No toques aves muertas ni ejemplares que parezcan enfermos o tengan comportamientos erráticos.

Mitos sobre palomas y gorriones: El Senasa aclaró que estas especies tienen una susceptibilidad muy baja al virus; no son los vectores principales de esta crisis.

Consumo seguro: Es importante recordar que la gripe aviar no se transmite por comer carne de pollo o huevos . El virus solo se contagia por contacto estrecho con secreciones o superficies contaminadas.

Mascotas: Si paseás perros en zonas de reservas o parques con lagunas, mantenelos con correa para evitar que interactúen con aves silvestres o sus desechos. Preguntas frecuentes sobre la gripe aviar ¿Qué es la gripe aviar IAAP H5? Es una variante de la gripe aviar de alta patogenicidad, lo que significa que es extremadamente letal para las aves y se propaga con rapidez en poblaciones de patos, gansos y cisnes.

¿Puedo contagiarme de gripe aviar si visito la Reserva Ecológica? El riesgo de transmisión zoonótica (de animal a humano) es muy poco habitual. Ocurre principalmente en personas que manipulan aves infectadas sin protección. Para un visitante ocasional, el riesgo es casi nulo si no hay contacto físico.