Mientras baja el consumo en otros sectores, el mercado aéreo no para de crecer

El mercado aéreo argentino alcanzó en enero de 2026 niveles históricos de actividad, consolidando un desempeño sin precedentes tanto en el tráfico total de pasajeros como en los movimientos operativos .

Durante este período, se registraron 4.964.988 pasajeros en los aeropuertos del país , cifra que supera en un 5% el récord previo de diciembre de 2025, cuando se habían contabilizado 4.729.556 usuarios, según datos de la ANAC .

En paralelo, se alcanzaron 37.874 movimientos totales, lo que representa un incremento del 1,6% respecto del máximo anterior, también registrado en diciembre de 2025 con 37.270 operaciones. Estos datos confirman un nuevo máximo absoluto en la actividad aérea nacional .

La tendencia ascendente también se refleja al comparar los resultados con los del mismo mes del año anterior: el volumen total de pasajeros creció un 9% frente a enero de 2025, que había registrado 4.570.640 usuarios. En cuanto a los movimientos aéreos, el aumento interanual fue del 7% en relación con los 35.539 operados en enero de 2025.

El segmento internacional fue uno de los que exhibió el mayor crecimiento, alcanzando sus registros más altos en número de pasajeros y operaciones. En enero se contabilizaron 1.877.558 pasajeros internacionales, un incremento del 22% respecto del récord previo de enero de 2018, cuando se habían movilizado 1.534.567 personas.

Los movimientos internacionales también marcaron un nuevo hito, con 12.032 operaciones que superaron en un 15% la marca histórica de enero de 2018, ubicada en 10.421.

En la comparación interanual, el crecimiento fue igualmente significativo: 23% más pasajeros que en enero de 2025 y 22% más movimientos que los 9.844 registrados en ese mismo período.

Qué hay detrás del boom en el mercado aéreo

Este rendimiento está vinculado a la política de Cielos Abiertos, que impulsó la expansión de la conectividad aérea mediante la incorporación de nuevas rutas y operadores, generando una mayor oferta para los usuarios y dinamizando el tráfico internacional desde y hacia el país.

El cabotaje también logró su mejor enero desde que existen registros. En total, 3.087.430 pasajeros viajaron por los aeropuertos argentinos, lo que representa un aumento del 1% frente al récord previo alcanzado en enero de 2025, cuando se habían movilizado 3.046.916 personas.

Este crecimiento evidencia la consolidación de una demanda sostenida por los vuelos domésticos y refuerza el rol estratégico del transporte aéreo para la conectividad federal.

Las nuevas rutas aéreas, clave en el crecimiento del sector

El fortalecimiento de la red aérea se vio además potenciado por la incorporación de nuevas conexiones y operadores. Durante enero se sumaron 10 nuevas rutas internacionales y tres aerolíneas comenzaron a operar en trayectos ya existentes.

Entre las nuevas rutas figuran:

Buenos Aires – Aruba

Buenos Aires – Cabo Frío

Córdoba – Aruba

Córdoba – Punta del Este

Mendoza – Aruba

Rosario – Cabo Frío

Salta – Florianópolis

Tucumán – Florianópolis

Además, se reactivaron las rutas de Buenos Aires – Santo Domingo y Rosario – San Pablo.

También se incorporaron nuevos operadores en rutas ya establecidas, como Jetsmart Argentina en Buenos Aires – Natal, LATAM Group en Buenos Aires – Florianópolis y GOL en Mendoza – Río de Janeiro.

Estos movimientos amplían las opciones de viaje, fomentan la competencia y consolidan un escenario de mayor conectividad internacional.

Los resultados obtenidos en enero dan cuenta del impacto positivo que la política de Cielos Abiertos está generando en el sistema aerocomercial argentino. La ampliación de rutas, la llegada de nuevos operadores y el aumento de la oferta han contribuido a mejorar las condiciones para los pasajeros, diversificar alternativas de viaje y fortalecer la competitividad del sector.