A días del inicio de clases, cierran cursos de una importante escuela de Godoy Cruz

A pocos días del inicio de clases en el Nivel Secundario, docentes de la Escuela 4-036 "Raúl Scalabrini Ortiz" denuncian el cierre de cuatro cursos . Aseguran que la medida implicaría una reducción del 25% en la matrícula y afectaría a más de 40 trabajadores de la institución, ubicada en Godoy Cruz .

Xenia Berná es profesora de Lengua de la escuela Scalabrini Ortiz. En diálogo con MDZ, la docente afirmó que la medida no solo perjudica a los trabajadores de la educación, sino que también vulnera los derechos de los estudiantes.

De acuerdo a lo descripto, se procedería al cierre de cuatro divisiones: dos primer año, un segundo año y un tercer año. De esta manera, quedarían más de 30 alumnos por curso, mientras la comunidad educativa expresa que son espacios chicos para alojar dicha cantidad de estudiantes.

"Los chicos van a empezar el año en situación de hacinamiento, con aulas atestadas en las que no se va a poder brindar una educación de calidad a cada uno. Además, nosotros docentes y preceptores perdemos las horas y nos quedamos sin trabajo", mencionó.

Y agregó: "Estuvimos reunidos los trabajadores de la escuela. Desde Supervisión dicen que es una medida indeclinable por la baja matrícula. Nos plantean que busquemos alumnos para el año que viene".

Los detalles del cierre de cursos

Según la Resolución, la Escuela 4-036 "Raúl Scalabrini Ortiz" requiere el cierre de dos primeros años pertenecientes al ciclo básico, un segundo año del ciclo básico y un tercer año de Bachiller Orientado.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), argumentaron que el cierre de cursos corresponde a la disminución de la demanda población durante los últimos ciclos lectivos, corroborado a través del sistema GEI. Y explicaron que el propósito del gobierno escolar es la "optimización de los recursos del Estado provincial".

Sin embargo, en junio de 2024, la Subsecretaría de Infraestructura Escolar inició diferentes obras en el establecimiento, y a su vez, remarcó estar frente a un "establecimiento que tuvo un aumento significativo de la matrícula en los últimos años".

Scalabrini Ortiz Prensa Gobierno de Mendoza

Además de los docentes afectados, también cierran dos cargos de preceptores y un cargo de Maestro de Enseñanza Práctica (MEP). A modo de reclamo, personal de escuela Scalabrini Ortiz convocó a la comunidad educativa este viernes a las 10, para hacer visible su reclamo.

RESOL 2026 45 DETYT 4036

La respuesta de la DGE

Ante la consulta de MDZ, desde la DGE afirmaron que la Dirección de Educación Técnica y Trabajo dispuso la refuncionalización de dos primeros, un segundo y un tercer año de Bachiller de la escuela 4-036 Scalabrini Ortiz por baja de matrícula. La matrícula se encontraba reducida, con un total de 15, 12 y 13 alumnos por curso.

"En 2024, desde la Dirección de Línea se le comunicó a la institución educativa que, de no mejorar la matrícula, debería hacerse una refuncionalización necesaria para abrir las nuevas carreras técnicas de los CIET (Centro de Innovación Educativa Tecnológica)", argumentaron.

Y sumaron": La Educación Técnica se está reconvirtiendo en nuevas propuestas modernizadas, como las ofertas de Programación y Robótica, con dos escuelas recientemente inauguradas: el CIET Nº 4-269, en Lavalle, donde se realizó el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, y el CIET Nº 4-270 Intendente Alejandro Bermejo, en Maipú".

Por último, expresaron que la Dirección de Educación Técnica y Trabajo aclaró que si en 2027 la institución educativa supera los 30 alumnos por curso, se realizará la reapertura de dichos años.