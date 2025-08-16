Día del Niño: así estará el tiempo que define la agenda de festejos

Este domingo 17 de agosto, una fecha especial por el Día del Niño, el clima se presenta como un factor clave para definir la agenda de festejos en todo el país. A medida que se acerca la jornada, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) revela un panorama variado, con un clásico telón de fondo de temperaturas invernales. Desde el norte hasta el sur, las condiciones serán diversas, lo que obligará a las familias a tomar decisiones estratégicas sobre si celebrar al aire libre o bajo techo.

El SMN lanzó alertas para este domingo especial por el Día de la Niñez Mientras que en las provincias del norte el sol se anticipa como el principal protagonista, permitiendo que los festejos se trasladen a parques y espacios abiertos, en la región central y sur el cielo se mostrará más inestable. En el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se espera una jornada con nubosidad variable, alternando momentos de sol con cielos cubiertos. En el sur, la Patagonia se mantendrá fiel a su clima frío y ventoso, lo que sugiere que las celebraciones deberán orientarse hacia actividades en interiores, como eventos en centros culturales o shoppings.

smn El SMN lanzó alertas para este domingo especial por el Día de la Niñez. La planificación se vuelve, entonces, un desafío logístico para miles de familias. Los especialistas en meteorología recomiendan a la población estar atenta a los reportes de última hora y, sobre todo, no subestimar las bajas temperaturas que acompañarán a la jornada. Una campera abrigada y, en algunas zonas, un paraguas a mano, pueden ser la diferencia entre un festejo exitoso y una jornada pasada por agua o frío. Se prevé que la sensación térmica sea un factor determinante, especialmente al amanecer y al anochecer.