¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza? Así estará el tiempo este martes

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar en las próximas horas en gran parte de la provincia de Mendoza, pero la inestabilidad persistirá en algunas zonas.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar en las próximas horas en gran parte de la provincia de Mendoza. El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero el buen tiempo llegará a gran parte del territorio provincial.

La temperatura experimentará variaciones significativas este martes. Los termómetros marcarán un máximo de 20 grados centígrados, mientras que la mínima descenderá hasta los 6 grados. Los vientos provenientes del sur soplarán con intensidad moderada, generando algunas ráfagas que podrían incrementar la sensación térmica.

Este martes se esperan nevadas de baja intensidad en la zona cordillerana durante la madrugada. Las zonas del este y sudeste provincial sufrirán cierta inestabilidad con algunas precipitaciones aisladas durante la mañana, aunque sin mayores complicaciones.