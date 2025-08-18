Sube la temperatura en Mendoza: así estará el tiempo este martes y el resto de la semana

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se vienen días calurosos en Mendoza. Cerca del fin de semana ingresa un nuevo frente frío.

Este martes 19 de agosto varias provincias se encuentran bajo alerta por tormentas, lluvias y vientos, pero no es el caso de Mendoza. Después de un lunes inestable, en la provincia se espera ascenso de la temperatura y nubosidad en disminución.

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, la mínima esperada es de 6ºC, mientras que la máxima sería de 20ºC.