Quién es el primer ganador del Pasaporte Nacional Sanmartiniano y qué hizo para conseguirlo

La iniciativa turístico-cultural del Pasaporte Nacional Sanmartiniano ya tiene su primer ganador provincial. Julio Alvarado logró completar el recorrido por los 28 sitios certificados de Mendoza. Su dedicación le valió un reconocimiento especial en Casa de Gobierno.

El programa, desarrollado por el Emetur, propone un desafío único. Los participantes deben visitar lugares vinculados a la vida del General San Martín. En territorio mendocino existen 28 espacios certificados que forman parte de esta propuesta.

La ceremonia de reconocimiento se desarrolló en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el acto junto a la vicegobernadora Hebe Casado. También participó Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, quien destacó la rapidez con que se completó el primer desafío.

El premio consistió en una recreación del poncho pehuenche histórico que recibió San Martín. Esta prenda tiene un valor simbólico especial. El original se conserva en el Museo Histórico Nacional tras una donación de la familia San Martín.

Alvarado expresó su emoción durante la entrega del reconocimiento. Manifestó que San Martín representa la libertad para todos los argentinos. El ganador subrayó la importancia de conocer los lugares donde el prócer forjó la historia patria. El participante también invitó a otros ciudadanos a sumarse a esta experiencia. Describió como "espectacular" la posibilidad de visitar los sitios sanmartinianos. Destacó que estar en esos lugares permite comprender mejor los desafíos que enfrentó el Libertador durante su gesta.