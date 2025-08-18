Atención: habrá cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y otros siete departamentos de Mendoza este martes
Según el cronograma previamente establecido por Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa anunció los cortes de luz programados para esta semana, que se deben a tareas de mantenimiento previamente programadas. Para este martes 19 de agosto, son nueve los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos del día.
Según el cronograma, habrá cortes en zonas de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú; el Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y algo del sur provincial (San Rafael).
Cortes de luz programados para este martes 19/8
Ciudad
- En las inmediaciones de la intersección Avenida de las Palmeras y Dr. Sosa. De 9.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- En la intersección de calles N°7 y San Miguel y zonas aledañas. En el barrio Grilli Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En calles Alberdi y 25 de Mayo. De 8.00 a 12.00 h.
Luján
- Entre calles Mariano Moreno, Evans, Lamadrid, Guevara y zonas aledañas. Dpto: Lujan de Cuyo.. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Provincial N°82, en las adyacencias a la Playa de Luján de Cuyo y zonas aledañas; Blanco Encalada. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Viamonte, entre Pueyrredón y Los Aromos, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Proyectada I191, hacia el este de Las Margaritas, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 16.30 h.
- En calle Yrigoyen, entre Roma y San Martín; Rodeo del Medio. De 9.00 a 11.00 h.
- Entre calles Cervantes, Vendimiadores, Aconcagua y callejón Forzado y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 11.45 a 13.30 h.
- En calle Serpa, entre Defensa y Mitre, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 10.30 a 14.30 h.
Tupungato
- En calle Scilipoti, entre Coletto y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- Entre calles Ricardo Videla, Salantino y Ruta Provincial N°92 (ó Quintana); Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre Estancia Los Árboles y calle La Quebrada; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calle Don Bosco y Estación de Bomberos Voluntarios San Carlos; Eugenio Bustos. De 11.30 a 15.30 h.
- En calle Modesto Encina, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 9.20 a 13.20 h.
San Rafael
- Entre calles Vélez Sarsfield, Derqui, Comandante Torres e Islas Malvinas. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Sarmiento, entre Bentos y El Toledano, y zonas aledañas; Las Paredes. De 9.00 a 12.00 h.
- Entre calles Navarro, Tierras de Resolana, Prolongación El Palomar y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre Quiroga y Arancibia; Rama Caída. De 10.45 a 14.45 h.