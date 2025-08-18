Anmat advirtió sobre "gusanos" en un lote de salsa de tomate triturada de una reconocida marca

Tras varias denuncias, Anmat investiga un lote de tomate triturado por la presencia de posibles organismos microscópicos y que fue distribuido en escuelas.

En medio de los escándalos por el fentanilo contaminado, la Anmat emitió una advertencia después de recibir varias denuncias por la presencia de organismos microscópicos en un lote de salsa de tomate triturado marca Marolio. El producto había sido distribuido en escuelas del municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires.

Este alimento, perteneciente al lote L25114, fue recibido por las familias a través de la distribución escolar, y fueron ellas quienes realizaron las denuncias. Si bien, a simple vista, estos organismos tienen un aspecto similar al de un gusano, el comunicado oficial indicó que se trata de un microorganismo denominado microstomum sp., un tipo de organismo plano.

Por lo pronto, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la Anmat, ya informó del incidente a las autoridades sanitarias de la provincia de Mendoza, donde se produce el alimento, junto a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, para establecer y coordinar medidas de control.

La medida inmediata que adoptó la Anmat Por el momento, la Anmat recomendó a la población que haya recibido o adquirido esta salsa de tomate, que no lo consuma y que se comunique con la autoridad sanitaria local. A su vez, también les pidió a los comercios y distribuidoras que puedan tener en stock este lote que no lo comercialicen.