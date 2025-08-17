Fuerte denuncia de una exempleada del laboratorio del fentanilo contaminado: "ANMAT le avisaba a Furfaro cuándo iban a pasar"

Falta de personal idóneo: La mujer aseguró que "no hay personal idóneo dentro de la empresa". De hecho, afirmó que en la línea productiva había personas que no tenían el título secundario y que "varios no sabían ni leer", a pesar de ser quienes manejaban las formulaciones de los medicamentos.

Irregularidades en los controles: Según la exempleada, el laboratorio falsificaba los registros y contrataba personal exclusivamente para "dibujar los números" y las planillas de análisis que, en la realidad, no existían. La inspección que finalmente derivó en la clausura fue la primera en la que ANMAT realmente ingresó al lugar.

Malas condiciones de trabajo: La mujer denunció que en diciembre, durante la fabricación de fentanilo, los empleados trabajaban "en ropa interior" y "con las puertas abiertas" debido a la falta de aire acondicionado.