Fentanilo es apenas la punta del iceberg del negocio farmacéutico

La aparición de presuntas muertes vinculadas al consumo de fentanilo debería ser un punto de inflexión. No se trata solo de un opioide de altísima potencia que ya es un problema sanitario en países como Estados Unidos, sino de un síntoma local: la fragilidad del Estado argentino para controlar a los laboratorios y garantizar que los medicamentos lleguen al consumidor con seguridad, calidad y precio justo.

El fentanilo no circula en ferias clandestinas; se produce y comercializa en un marco que debería estar bajo estricto control de la ANMAT, un organismo que, en los papeles, tiene la misión de proteger la salud pública, pero que en la práctica convive con una industria farmacéutica que dicta las reglas del juego.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) está facultada por el Decreto 1490/92 y la Ley 16.463 de Medicamentos para autorizar, fiscalizar y controlar la producción, importación y comercialización de los medicamentos. Incluso tiene la potestad de retirar del mercado cualquier fármaco que represente un riesgo para la salud.

Sin embargo, el caso fentanilo muestra el agujero negro de nuestro sistema: ¿cómo puede un medicamento de altísima peligrosidad distribuirse sin trazabilidad transparente ni auditorías firmes? La respuesta es incómoda: la fiscalización se aplica a cuentagotas, muchas veces con inspecciones formales que sirven más para generar expedientes administrativos que para frenar abusos.

La ANMAT debería publicar controles periódicos, auditorías en tiempo real y sanciones públicas, pero opta por el silencio. Esa opacidad no solo alimenta la sospecha de connivencia con los laboratorios, sino que deja al consumidor en estado de indefensión.

Los precios: la otra cara de la estafa

Mientras la seguridad brilla por su ausencia, los precios de los medicamentos suben como si fueran bienes de lujo. El sistema argentino carece de una agencia reguladora de precios independiente, como existe en países europeos. Aquí los laboratorios acuerdan con el gobierno aumentos en “mesas de negociación” donde el consumidor nunca tiene voz.

El resultado: remedios esenciales que cuestan hasta un 400% más en Argentina que en países vecinos. La salud, reducida a una mercancía, se convierte en un privilegio.

El artículo 42 de la Constitución Nacional consagra el derecho a la salud y la defensa del consumidor, y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor habilita al Estado a intervenir en situaciones de abuso. Pero esos derechos quedan en letra muerta frente al poder del lobby farmacéutico.

Genéricos: la ley ignorada

En el año 2002, en plena crisis económica, se sancionó la Ley 25.649, que obliga a prescribir medicamentos por su nombre genérico o denominación común internacional (DCI). El objetivo era claro: permitir que el paciente eligiera el producto más accesible en la farmacia, sin quedar cautivo de una marca.

Pero en la práctica, la ley se incumple sistemáticamente. Los médicos, influidos por la maquinaria de propaganda de los laboratorios, recetan marcas comerciales. Las farmacias, a su vez, muchas veces se “alinean” con determinados proveedores. El genérico queda relegado, aunque su principio activo sea idéntico.

Esto no es casualidad: la industria gasta millones en marketing médico disfrazado de educación científica. Viajes a congresos, cenas y prebendas son parte de un sistema que convierte al médico en un eslabón más de la cadena de ventas.

Publicidad encubierta: cuando la medicina se convierte en marketing

La Resolución 20/2005 del Ministerio de Salud regula la publicidad de medicamentos, pero la industria encontró atajos: propaganda en revistas médicas, visitas de agentes de venta a consultorios y “educación continua” financiada por los mismos laboratorios que fabrican las drogas.

El resultado es que el paciente no recibe siempre el mejor tratamiento, sino el más rentable para la industria. Esto vulnera no solo la Ley de Defensa del Consumidor, sino también el derecho constitucional al trato digno.

Fentanilo como punta del iceberg

El escándalo del fentanilo desnuda la misma lógica que opera en todo el mercado farmacéutico: medicamentos peligrosos que circulan sin controles firmes y remedios esenciales que se venden a precios inaccesibles. El Estado, en lugar de ser el guardián del derecho a la salud, se convierte en socio menor de los laboratorios.

¿Qué hacer?

Fortalecer a la ANMAT: auditorías en tiempo real, trazabilidad digital pública y sanciones ejemplares a laboratorios incumplidores.

Aplicar la Ley de Genéricos: controles efectivos para que las recetas incluyan obligatoriamente la DCI y multas a los médicos y farmacias que la eludan.

Autorizar la importación directa de medicamentos cuando los precios locales son abusivos o el abastecimiento es insuficiente. Habilitar a farmacias y obras sociales a traer genéricos directamente. Eliminar barreras arancelarias para drogas críticas como insulina, oncológicos y antiepilépticos.

Transparentar la propaganda: prohibir los beneficios indirectos a médicos y obligar a declarar cualquier vínculo económico con laboratorios.

Salud como derecho, no como negocio

El fentanilo es apenas el caso visible. Detrás hay un entramado de negligencia estatal y de ambición empresarial que convierte la salud en un negocio más lucrativo que la minería o la energía.

El derecho a la salud no puede estar atado al poder de mercado. Si el Estado no recupera su rol regulador, la sociedad seguirá pagando con dos monedas: el dinero en la farmacia y, lo que es peor, la vida de los pacientes.