Alerta por Zonda, mal tiempo en alta montaña y a prepararse para el frío: el pronóstico para los próximos días en Mendoza

Para este jueves hay alerta por Zonda en gran parte de la provincia y después se espera el ingreso de un frente frío. Los detalles.

El Zonda llegaría al Gran Mendoza por la tarde.

Este jueves 21 de agosto, Mendoza se encuentra bajo alerta por viento Zonda. Según se anunció, comenzará a correr a las 6 de la mañana en la cordillera sur. Luego, a eso de las 11, empezará a sentirse en Malargüe y Uspallata. Finalmente, en el Gran Mendoza se espera cerca de las 18.

La temperatura promedio en el llano será de 18ºC, aunque desde Contingencias Climáticas indican que podría rondar los 25ºC.

El Servicio Meteorológico Nacional, en tanto, emitió un alerta amarilla por Zonda en gran parte de la provincia, detallando que “el área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual”.

alerta zonda El SMN emitió un alerta por viento Zonda en Mendoza para este jueves. Tiempo en alta montaña El pronóstico anticipa mal tiempo generalizado en alta montaña: “Precipitaciones níveas intensas, que se inician en el sector norte-central y se extienden al sur”.

cerro el plata alta montaña cordillera (4) copia.jpg Se anuncia mal tiempo en alta montaña. Pronóstico para los próximos días en Mendoza Después del Zonda del jueves, en Mendoza se anuncia el ingreso de un frente frío. Para el viernes se espera un brusco descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas y nevadas de intensidad moderada en cordillera. La mínima sería de 8ºC y la máxima de 14ºC.