Ciclogénesis para este miércoles: alerta por tormentas y vientos extremos, según el SMN.

El país se prepara para enfrentar la fase más crítica de la ciclogénesis que está afectando al país, con un pronóstico que anticipa condiciones meteorológicas extremas para la madrugada y la mañana del próximo miércoles 20 de agosto. Según los mapas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se intensificará, abarcando una vasta extensión del territorio y generando una situación de alerta. La combinación de lluvias intensas, vientos huracanados y actividad eléctrica representa un riesgo significativo para diversas regiones.

Ciclogénesis: el SMN lanzó alerta para este miércoles Los mapas del SMN para la madrugada y la mañana del miércoles 20 de agosto muestran la concentración de fenómenos meteorológicos severos. Una gran parte del país, desde el centro hasta el norte, se verá afectada por intensas tormentas, con focos de particular peligrosidad en varias provincias. Las horas críticas se esperan durante la madrugada, cuando el sistema alcance su máxima potencia, con lluvias torrenciales y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h en algunas zonas. El sur de la Patagonia también experimentará condiciones de viento muy fuerte, aunque con un menor riesgo de precipitaciones.

smn (2) Ciclogénesis: el SMN lanzó alerta para este miércoles. El fenómeno de la ciclogénesis, que implica la formación de un ciclón extratropical, está detrás de este recrudecimiento del mal tiempo. La rotación de los vientos alrededor de un centro de baja presión crea un sistema que, en su fase más desarrollada, es capaz de generar las tormentas y vendavales que se pronostican. A medida que el sistema se profundice, se espera que las condiciones se vuelvan más adversas, con la posibilidad de caída de granizo y una importante actividad eléctrica que podría afectar la infraestructura y la seguridad de la población.