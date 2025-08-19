Ciclogénesis en el AMBA: cuál será el horario crítico según el alerta naranja emitido por el SMN

El SMN advirtió que el fenómeno traerá lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, con posible impacto en la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Un alerta naranja rige para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las próximas horas ante la llegada de una ciclogénesis a la zona, que traerá abundantes precipitaciones y ráfagas de viento.

La ciclogénesis es un fenómeno meteorológico que puede llevar a la formación de un ciclón debido a la formación de un sistema de baja presión atmosférica.

Ante ese pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja en el AMBA, aunque también se esperan tormentas en el centro y norte del país.

La tormenta tendrá dos fases bien definidas: un martes dominado por lluvias persistentes que alcanzarán su máxima intensidad cerca del mediodía, y un miércoles marcado por el cese de las precipitaciones, pero con la llegada de ráfagas de viento muy fuertes.

El día clave es este martes, con lluvias durante toda la jornada, que se intensificarán notablemente hacia el mediodía, acompañadas de fuertes vientos del sector este.