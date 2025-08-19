Ciclogénesis en el AMBA: cuál será el horario crítico según el alerta naranja emitido por el SMN
El SMN advirtió que el fenómeno traerá lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento, con posible impacto en la Ciudad y el conurbano bonaerense.
Un alerta naranja rige para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en las próximas horas ante la llegada de una ciclogénesis a la zona, que traerá abundantes precipitaciones y ráfagas de viento.
La ciclogénesis es un fenómeno meteorológico que puede llevar a la formación de un ciclón debido a la formación de un sistema de baja presión atmosférica.
Ante ese pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja en el AMBA, aunque también se esperan tormentas en el centro y norte del país.
La tormenta tendrá dos fases bien definidas: un martes dominado por lluvias persistentes que alcanzarán su máxima intensidad cerca del mediodía, y un miércoles marcado por el cese de las precipitaciones, pero con la llegada de ráfagas de viento muy fuertes.
El día clave es este martes, con lluvias durante toda la jornada, que se intensificarán notablemente hacia el mediodía, acompañadas de fuertes vientos del sector este.
El miércoles, en tanto, el viento rotará al sudoeste y será el gran protagonista.
Martes: el día de la lluvia más intensa
- Mañana (de 7 a 12): la lluvia se intensifica a partir de las 9. El pico máximo de precipitación se espera a las 11, con una caída de 14 mm de agua en una sola hora y ráfagas de 51 km/h.
- Tarde (13 a 18): se mantendrán las lluvias moderadas y persistentes. El viento alcanzará su máxima intensidad del día con ráfagas del este de hasta 57 km/h cerca de las 15.
- Noche (19 en adelante): la intensidad de la lluvia disminuye gradualmente, pasando a ser débil hasta cesar cerca de la medianoche.
Miércoles: se va la lluvia, llega el viento
- Madrugada y Mañana (1 a 12): continuarán las lluvias débiles de forma intermitente. El viento rotará al sudoeste y comenzará a aumentar su velocidad de forma progresiva.
- Tarde (13 a 18): cesa por completo la lluvia y el cielo comienza a despejarse. En esta franja horaria se esperan las ráfagas de viento más fuertes de todo el evento, que podrían alcanzar los 74 km/h entre las 14 y las 15.
- Noche (19 en adelante): el viento disminuirá gradualmente su intensidad y el cielo se despejará por completo, dando paso a una noche tranquila.