Miércoles con cielo algo nublado y nevadas en cordillera en Mendoza

El pronóstico para este miércoles 20 de agosto en Mendoza anticipa nubosidad parcial, vientos del noreste y nevadas en cordillera, mientras que en el llano no habrá grandes cambios en la temperatura.

Este miércoles 20 de agosto Mendoza tendrá un día algo nublado, con temperaturas sin grandes variaciones respecto de la jornada anterior. La mínima será de 7° y la máxima de 20°, con vientos moderados del noreste.

En la cordillera persistirá la inestabilidad y se prevén nevadas durante la jornada.

La situación en el llano se mantendrá relativamente estable, con una amplitud térmica moderada y condiciones agradables en horas de la tarde, aunque sin un cambio significativo en el estado general del tiempo.

clima verano cielo sol atardecer nubes pronostico del tiempo temperatura (1).jpg Miércoles con cielo algo nublado en Mendoza, mínima de 7° y máxima de 20°, acompañado por vientos del noreste. Santiago Tagua/MDZ El tiempo para el resto de la semana en Mendoza El jueves 21 de agosto se anticipa un marcado ascenso de la temperatura, con mínima de 6° y máxima de 25°. El fenómeno destacado será la presencia de viento Zonda en la precordillera y en el llano, donde soplará con intensidad moderada a fuerte durante la tarde. En cordillera se espera un temporal de viento y nieve, lo que podría complicar el tránsito en pasos de montaña.

El viernes 22 de agosto llegará con el ingreso de un frente frío, que traerá un descenso térmico y condiciones inestables. La mínima será de 8° y la máxima de 14°. Se esperan precipitaciones aisladas en el llano y nevadas de intensidad moderada en cordillera, acompañadas por vientos del sector sur.