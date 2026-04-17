Argentina da un nuevo paso hacia una agenda del agua: las conclusiones de "Agua para la prosperidad"

El pasado 15 de abril, Mendoza fue sede de "Agua para la Prosperidad", el primer encuentro nacional convocado por Fundación Avina y CCU Argentina para abrir un debate local sobre la gestión del agua como motor del desarrollo.

A partir de la experiencia de Fundación Avina, experta en articulación de procesos colaborativos, esta serie de reuniones irá sumando a los principales actores involucrados en la problemática del agua, buscando construir una visión común que represente a la Argentina en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas, a fines de este mismo año.

El evento de Mendoza, primero de la serie, reunió a más de 40 referentes del sector público, privado y social, y contó con la participación de oradores internacionales de primer nivel, cómo Musonda Mumba, Secretaria General de la Convención sobre los Humedales, y Eleonore Caroit, Ministra Delegada para la Francofonía, Alianzas Internacionales y Franceses en el Exterior. Además, participaron autoridades provinciales como Rodolfo Vargas Arizu, Ministro de Producción de Mendoza, y Sergio Marinelli, Superintendente de Irrigación, entre otros referentes clave.

La Dra. Musonda Mumba, aportó el contexto global que permitió enriquecer la mirada local. Durante el encuentro, destacó que Agua para la Prosperidad refleja un cambio de paradigma, en el que la prosperidad ya no se mide únicamente en términos de crecimiento económico, sino que representa el bienestar de las personas y la resiliencia de las comunidades. En ese sentido, subrayó la necesidad de abordar el agua y sus sistemas naturales como una fuerza unificadora entre sectores y países.

El debate giró en torno a los principales desafíos estructurales de la gestión del agua en Argentina, desde la crisis hídrica y la necesidad de modernizar marcos e infraestructura, hasta el fortalecimiento de la gestión de riesgos frente a eventos climáticos extremos. También se abordaron la eficiencia en el uso del recurso, el rol del financiamiento mixto para escalar soluciones y la importancia de los ecosistemas en la regulación hídrica.

Entre las ideas que emergieron del encuentro se destacó el consenso en torno a la necesidad de articular esfuerzos entre actores y avanzar hacia un plan de cuenca integral. Asimismo, se planteó la importancia de contar con métricas comunes, mejorar los sistemas de información y promover un cambio cultural que acompañe las soluciones técnicas. En este contexto, se señaló el potencial de Mendoza para posicionarse como un caso relevante a nivel internacional.

"El problema del agua sólo puede resolverse con todos los actores en la mesa. Resulta necesario construir confianza y promover el diálogo de todas las partes involucradas, porque solo a partir de la colaboración de los distintos sectores vamos a ser capaces de abordar este desafío en toda su complejidad y construir de manera conjunta soluciones sistémicas que sean sostenibles y mejor adaptadas a los contextos locales, con la equidad y la seguridad hídrica siempre en el centro”, señaló Florencia Iacopetti de Fundación Avina.

"El agua no es una agenda paralela para nuestra industria: es parte central del negocio y de su sostenibilidad en el tiempo. Por eso creemos que el sector privado tiene la responsabilidad de involucrarse, no solo mejorando su propia gestión, sino también siendo parte de una conversación más amplia que ayude a construir una mirada común sobre el recurso en Argentina.", afirmó Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

“Este diálogo representa una oportunidad concreta y urgente de posicionar el agua como eje transversal del desarrollo de Argentina, integrando la agenda hídrica en la producción, la política pública, la inversión y la innovación. El desafío —y la oportunidad— es pasar de una visión sectorial a una estrategia país que articule todas sus dimensiones.” Facundo Etchebehere, Co-fundador de Ambition Loop

La Conferencia del Agua de las Naciones Unidas se celebrará los días 2, 3 y 4 de diciembre y Argentina buscará llegar a ese espacio con una conversación avanzada. Un diálogo que asuma la complejidad de las distintas miradas existentes, para transformar el problema del agua en una oportunidad para el desarrollo.