Se viene la peor parte de la ciclogénesis: qué horas son críticas y a qué zonas afectará más

Desde la madrugada de este martes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias localidades de la Provincia se desató la ciclogénesis . Este sistema de baja presión provoca lluvias persistentes y se espera que continúe hasta la mañana del miércoles.

Es por esto que las horas más críticas se darán a mitad de la tarde y por la noche de este 18 de agosto. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre las zonas no solo bonaerenses sino de otras provincias que están bajo alerta.

El SMN, en su cuenta de X, informó que "continúa el alerta en el norte de Buenos Aires, mientras que Entre Ríos, el centro-sur de Santa Fe y el centro de Buenos Aires permanecen" bajo la misma situación.

De acuerdo al sitio especializado Meteored Argentina, los últimos informes del pronóstico muestran que "el desarrollo de esta ciclogénesis traerá como consecuencia abundante caída de agua (cerca de 70-80 mm) a lo largo de toda la jornada de martes y hasta la mañana del miércoles".

En ese sentido, los meteorólogos señalaron que "no debería ser una sorpresa para quienes organizan eventos al aire libre este día, encontrarse con las actuales alertas meteorológicas (hasta de nivel naranja, activa para el AMBA), respaldando la condición meteorológica adversa que se pronosticó con varios días de anticipación".

Qué pasará con el partido Racing Club vs. Peñarol, por Copa Libertadores

A las 21:30, en el Cilindro de Avellaneda, se llevará a cabo el partido entre Racing Club y Peñarol, por los octavos de final (vuelta) de la Copa Libertadores. Esto se llevará a cabo en medio del punto crítico de la ciclogénesis, por lo que "si la tasa de caída de precipitación es por momentos muy elevada durante la tarde, como está previsto que así resulte, se podrían dar anegamientos/inundaciones en algunas zonas, y esto dificultar o incluso impedir el traslado de los hinchas por las inmediaciones antes del evento, y el acceso al estadio de fútbol", advirtió Meteored.

Mientras tanto, será el árbitro quien podrá suspender el partido si la lluvia dificulta la visibilidad, el estado del campo o la seguridad de los jugadores.