Una aerolínea confirmó vuelos directos desde Mendoza a una ciudad de Brasil

Se trata de vuelos que se estrenarán durante el 2026 y unirán la provincia de Mendoza con Río de Janeiro.

La aerolínea brasileña Gol confirmó en las últimas horas que pronto comenzarán a operar vuelos directos entre la paradisíaca ciudad de Río de Janeiro y la provincia de Mendoza. El anuncio se da luego de conocer que también habrá viajes directos al Caribe.

Este anuncio realizado por Gol llega en medio de un crecimiento del turismo respecto de los últimos meses, impulsado por las vacaciones de invierno. Sin embargo, no comenzarán a regir durante este año, sino que habrá que esperar hasta el 2026 para que estos viajes se conviertan en realidad.

Más vuelos para Mendoza con destinos internacionales. Cuándo empezarán a operar los vuelos de Mendoza a Río de Janeiro Gol destacó que a partir del 5 de enero de 2026 comenzará a operar una nueva ruta directa entre Río de Janeiro y Mendoza. El servicio tendrá dos frecuencias semanales en ambos sentidos.

La medida de la compañía aérea se mantendrá hasta el 12 de abril del mismo año, periodo que coincide con la temporada alta de turismo en la región cuyana y con la tradicional vendimia.

Los vuelos se realizarán con aeronaves Boeing 737, con capacidad para 176 pasajeros. De esta manera, la compañía busca facilitar la llegada de visitantes brasileños a uno de los principales destinos vitivinícolas de la Argentina y, al mismo tiempo, ofrecer a los mendocinos una alternativa directa para viajar a las playas de Río y de otras ciudades del noreste de Brasil.