Anunciaron un paro de controladores aéreos desde el viernes: hasta cuándo será y a qué vuelos afecta

Luego de anunciar el fin de la conciliación obligatoria, ATEPSA anunció que a desde el viernes se llevará a cabo un paro de controladores aéreos.

El sindicato de controladores aéreos, ATEPSA, confirmó una serie de medidas de fuerza que afectarán a los vuelos nacionales e internacionales durante la última semana de agosto, luego de que fracasaran las negociaciones con el Gobierno. El paro comenzará este viernes 22 de agosto y se extenderá hasta el sábado 30.

La medida, ratificada por los sindicalistas este martes, consistirá en la interrupción del servicio en distintas franjas horarias durante 10 días. "Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical", señalaron desde la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

Cómo será el paro de controladores aéreos De acuerdo a lo difundido por el sindicato, el cronograma de medidas de fuerza es el siguiente: