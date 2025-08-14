Hospital Garrahan: continúa la tensión y habrá dos paros más en agosto

El Hospital Garrahan volverá a estar de paro en el mes de agosto debido a la "no respuesta" de las autoridades ante el reclamo salarial.

El Hospital Garrahan estará de paro los dos próximos jueves 21 y 28 de agosto en el marco de lo estipulado por la asamblea realizada en el medio de otro paro de 24 horas que concluyó este jueves a primera hora.

Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), enfatizó en diálogo con MDZ el hecho de que "no hay respuesta de parte de las autoridades, ni ninguna solución al problema de fondo que es el salario, el desfinanciamiento y vaciamiento de nuestro hospital", y que, por lo tanto, esta sería en parte una de las razones para llevar adelante las medidas de fuerza.

Cuándo habrá paro en el Hospital Garrahan El primer paro se dará el 21 de agosto, el mismo día en el que se espera que se trate la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica en el Senado Nacional, la cual ya posee la media sanción que necesitaba obtener en la Cámara de Diputados.

Según Lezana, esta ley "puede ponerle un blindaje al presupuesto del hospital y sería positiva para los trabajadores también, porque retrotrae el salario, lo recompone como al poder adquisitivo que teníamos en noviembre de 2023". De acuerdo con Chequeado, si se tiene en cuenta la inflación, el presupuesto actual de transferencias hacia el Garrahan es un 14,1% por debajo al ejecutado en 2023.