El Senado intentará avanzar con el financiamiento universitario y del Hospital Garrahan: cómo reaccionó LLA

El Senado tiene previsto tratar dos iniciativas que incomodan al Gobierno: el kirchnerismo intentará, este jueves, dictaminar los proyectos del financiamiento universitario y del Hospital Garrahan. Se activaron dos plenarios entre la comisión de Educación y la de Salud con Presupuesto y Hacienda, y el oficialismo busca postergarlo.

La oposición convocó a dos plenarios a partir del mediodía, con el fin de dictaminar las iniciativas por universidades y emergencia pediátrica, y sancionarlas el jueves de la siguiente semana. Sin embargo, Ezequiel Atauche, senador libertario que lidera la comisión de Presupuesto, no prestó consentimiento para que esto se realice.

Creen que, debido a esto, un grupo de senadores opositores conseguirían activar la comisión de Presupuesto por sí mismos, como cuando semanas atrás dictaminaron la recomposición de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Del entorno del libertario aseguraron que el mismo no fue consultado por el kirchnerismo para realizar esta reunión y, por ende, no es válida la convocatoria.

La alternativa del oficialismo para tratar universidades y Hospital Garrahan Atauche, por su parte, pidió que la convocatoria formal a plenario se lleve adelante el martes 19 de agosto. Quienes convocaron al tratamiento en comisiones de estas dos iniciativas fueron Eduardo "Wado" de Pedro (Unión por la Patria), presidente de la de Educación, y Lucía Corpacci (Frente de Todos), de Salud.