Separaron a dos bebés gemelas siamesas en el Hospital Garrahan: estaban unidas por el abdomen

Dos gemelas siamesas de tres meses que nacieron en abril en la ciudad de Rosario fueron separadas con éxito en el Hospital Garrahan. La intervención, que se desarrolló durante aproximadamente ocho horas, fue llevada a cabo por el servicio de Cirugía General del centro pediátrico nacional de alta complejidad.

Las bebés se encontraban unidas por la región abdominal, y compartían parte del esternón y del hígado. El procedimiento médico se realizó luego de una serie de estudios diagnósticos que determinaron que, a pesar de la unión anatómica, cada una de las pacientes poseía órganos independientes y funcionantes, incluidos dos hígados con autonomía propia.

La operación fue planificada y no tuvo carácter de urgencia, ya que las bebés estaban clínicamente estables. Esta condición permitió la realización de una cirugía programada que fue organizada mediante una estrategia médica con etapas de simulación y análisis previos.

Qué dijeron desde el Hospital Garrahan “Son gemelas idénticas y estaban unidas por el abdomen, lo que se denomina onfalópagos. En los estudios previos, se constató que el resto de los órganos estaban bien separados y que cada hígado tenía autonomía propia. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebés”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General del Hospital Garrahan.

De esta forma, en la intervención abordaron estructuras óseas, hepáticas y de tejidos blandos. “La operación se realizó con éxito. Una vez transcurridas las primeras 48 horas, se espera que las niñas tengan una recuperación completa que les permita tener una vida normal y saludable”, agregaron.