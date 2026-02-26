Renovación en el Hospital Garrahan: llegarán 310 camas nuevas y harán obras en sectores clave

El Hospital Garrahan puso en marcha un plan de obras ambicioso para mejorar la calidad de la atención a sus pacientes. Se estima que la inversión total supera los 30 mil millones de pesos.

Con una inversión total que supera los 30 mil millones de pesos, el Hospital Garrahan pone en marcha un plan de renovación de equipamiento crítico, destacándose la compra de 310 camas de alta tecnología para reemplazar unidades que no se renovaban, en algunos casos, desde hace décadas.

La adquisición de las nuevas unidades se realizó a través de una licitación pública transparente donde los propios trabajadores (enfermeros y camilleros) probaron y eligieron los modelos.

Cómo son las nuevas camas que recibirá el Hospital Garrahan Sistema eléctrico: Elevación mediante motores lineales silenciosos de bajo consumo.

Control remoto: Permite ajustes de altura, inclinación de respaldo y ángulos de piernas.

Ergonomía: Diseñadas para que camilleros y enfermeros no deban manipular mecanismos oxidados o hacer fuerza excesiva, mejorando la seguridad laboral. Las obras en el Hospital Garrahan El director médico ejecutivo, Dr. Mariano Pirozzo, señaló que este plan busca devolverle al Garrahan el carácter disruptivo que tuvo en su inauguración en 1987. El proyecto integral de $30.000 millones incluye:

Nueva área de internación: Ampliación de la capacidad operativa del hospital.

Modernización de Quirófanos: Refacción integral de 7 salas de cirugía que nunca habían sido actualizadas profundamente.

Tecnología Oncológica: Incorporación de un acelerador lineal de última generación para tratamientos de cáncer infantil.

Bienestar del personal: Mejora en los sectores de trabajo y áreas de descanso para los profesionales. "Demostramos que la plata estaba en el hospital, solo hacía falta orden y planificación", afirmó el Dr. Pirozzo, destacando que los ahorros logrados por eficiencia permitieron financiar estas obras.

El Gobierno celebró las obras en el Hospital Garrahan image En su cuenta de X, Manuel Adorni informó que "el Hospital Garrahan ha recibido las primeras 42 camas de un total de 310 destinadas a renovar equipamiento con 38 años de antigüedad". "Esta incorporación se suma al Acelerador Lineal Pediátrico para el tratamiento de pacientes oncológicos que está en el hospital desde diciembre", precisó el jefe de Gabinete.