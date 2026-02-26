La esposa de Nahuel Gallo recibió el llamado del gendarme en vivo: "Sigue fuerte"

Nahuel Gallo logró llamar a María Alexandra Gómez, quien estaba dando una entrevista en vivo por radio. La esposa del gendarme dio detalles de la comunicación.

El llamado ocurrió mientras la esposa de Gallo daba una entrevista en Radio Del Plata. De repente, sonó su teléfono y, al ver el nombre de su marido, dijo: "Ay, necesito contestar", se sacó los auriculares y abandonó el estudio para hablar con él.

Video: el momento en el que Nahuel Gallo llamó a su esposa El Momento En El Que María Alexandra Recibió El Llamado De Nahuel Gallo ¿Cómo fue el llamado entre Nahuel Gallo y su esposa? Al terminar la llamada, María Alexandra volvió al estudio y contó: "Era lo que estábamos esperando. Nahuel me llamó. Le permitieron una llamada después de 445 días aislado e incomunicado. Creo que el pedido hoy en día tiene que ser más fuerte".

Por su parte, comentó que Gallo "está muy esperanzado, está muy lleno de mucha ilusión". Además, quería hablar con su hijo, pero el nene estaba en el jardín de infantes.

María Alexandra Contó Qué Le Dijo Nahuel Gallo El mensaje de María Alexandra Gómez tras el llamado de su marido Luego de esta primera comunicación en más de un año, María Alexandra publicó en su cuenta de X: "Después de 445 días, me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes". Al respecto, manifestó: "Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia".