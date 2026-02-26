Por qué los jóvenes no utilizan preservativo para tener relaciones sexuales: moda, desinformación y falta de acceso

Argentina atraviesa los números más altos de sífilis en los últimos cinco años: más de 55.000 casos se confirmaron a lo largo del 2025. Este dato representa un incremento del 71% respecto al período 2020–2024, de acuerdo a una publicación reciente del Ministerio de Salud.

Las cifras alarmantes no terminan ahí: según el último Boletín de Respuesta al VIH y las ITS en Argentina , 140.000 personas viven actualmente con VIH . Asimismo, se estima que se diagnosticaron 6.900 nuevos casos de 2023 a 2024.

¿A qué se debe este incremento de casos? La respuesta parecería ya haberse blanqueado en redes sociales, especialmente en X, cuando el año pasado comenzó a hablarse del “sexo a pelo”: hay una tendencia a no utilizar preservativo durante los encuentros sexuales, el método más efectivo de prevención contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y los embarazos no deseados. Esta “moda” se constata con datos oficiales: el 99% de las infecciones en varones y el 98% en mujeres se debe a prácticas sexuales sin protección.

“Cuando les pregunto por qué no usan es porque no quieren, o porque no les gusta, porque no saben colocárselo… no saben ni abrirlo, ni ponerlo, ni usarlo, nada”, contó a MDZ la Dra. Paula Monasterolo, médica uróloga en el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez y sexóloga en consultorio privado. De esta forma, Monasterolo señala la falta de cuidados como la respuesta al incremento de casos: “Estoy viendo cada vez más, comparándolo con hace 10 años atrás. Hubo un aumento, principalmente en el rango entre 15 y 18 años, con respecto a la sífilis ”, detalló.

Por otro lado, distintos especialistas consultados por MDZ mencionaron otra moda, denominada chemsex (“sexo químico” en inglés). “Son muchas personas que se juntan a tener relaciones sexuales durante 48 horas bajo los efectos químicos o drogas ”, explicó el Dr. Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe en AHF.

El preservativo es vital para prevenir enfermedades sexuales El preservativo es vital para prevenir enfermedades sexuales

“Existe todo un mundo swinger (monogamias no éticas) mucho más abierto que en otro tiempo y, además, existen las redes sociales y la forma de comunicarse rápidamente y conocerse para tener sexo. Y cuanto más relaciones sexuales tengas, más posibilidades de infectarte tenés. Por eso también tenemos que aggiornar nuestro discurso para todo esto”, sostuvo.

Por qué no se está utilizando preservativo durante las prácticas sexuales

La Dra. Gabriela Poblete, médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), calificó al no uso del preservativo como algo “multicausal”: “Algunos grupos etarios, por ejemplo, adultos mayores, son poblaciones que no se perciben en riesgo y no tienen el hábito o el concepto de usarlo como método de prevención. Después puede haber un grupo más joven que tal vez no sabe cómo usarlo por falta de educación sexual. Y también lo que se está viendo en poblaciones más jóvenes, que tiene que ver algo más sociocultural y de la modernidad, es que eligen no usarlo en marco de un empoderamiento del placer sexual, como también pasa con el chemsex”.

"Yo creo también que tiene que ver con un estigma de pensar que las ITS están asociadas solamente a lo que es trabajadores o trabajadoras sexuales o a tener múltiples parejas. Por eso creo que sí es fundamental la educación, para salir de ese estigma o concepto de que solo lo van a adquirir determinados grupos de riesgo, cuando el riesgo es simplemente la práctica sexual sin protección”, amplió la infectóloga.

El Dr. Miguel Pedrola, por su parte, también compartió la idea de la multicausalidad: “La falta de educación sexual integral a nivel homogéneo, la falta de acceso al preservativo en los lugares públicos y de forma gratuita, el alto costo del preservativo, la falta de campañas de prevención… son muchas variables que se juntan y llegamos a lo que tenemos”, dijo.

Con respecto a la variable del acceso, de acuerdo a una investigación realizada en septiembre por Chequeado, el 2024 fue el año en el que menos entrega de preservativos hubo en la última década. En 2014 se habían distribuido 10,4 millones, mientras que el año pasado se repartieron 4,8 millones para todo el territorio argentino. El pico más alto fue en 2018, con 55,4 millones de preservativos repartidos.

sífilis2 En 2025 se produjo un aumento del 71% de casos de sifilis.

“El 99% de mis pacientes se pone a jugar Roblox en plena consulta”: el rol que ocupa la tecnología en medio del incremento de ITS

La Dra. Paula Monasterolo, por su parte, destacó dos variables importantes que terminan convergiendo: la falta de educación y la tecnología. “Lo poco que tenía la gente para poder interpretar y para poder entender, la tecnología lo terminó de romper. Porque vos les hablás y te miran, pero no te entienden, te das cuenta que no te entienden. Los niveles de educación son preocupantes. Los chicos no saben sumar, no pueden leer un texto, están todo el tiempo con TikTok o con Roblox. El 99% de mis pacientes que veo, están jugando al Roblox enfrente mío en la consulta. Cuando le querés hablar, explicar de la anatomía, de la genitalidad y todo, se te quedan mirando como ‘no sé qué me estás diciendo’”.

“Tiene que ver con algo más profundo, porque son muchas generaciones las que ya vienen con falta de educación, que no van a la escuela, que no terminan el secundario. Entonces, esa falta es algo que se está perpetuando en el tiempo. Porque, por ejemplo, cuando yo era adolescente, mis padres tampoco me explicaron, pero por una cuestión cultural, y lo que sí teníamos era la escuela, y leíamos y teníamos más nociones. Uno sabía que tenía que cuidarse la primera vez que tenía relaciones sexuales, y después también. Pero es como que ahora no están esos conocimientos”.

Soluciones frente a la emergencia: información, campañas y una “conducta sexual responsable”

Los especialistas consultados por MDZ coinciden en que el incremento de ITS requiere la fusión de distintas soluciones, principalmente campañas a nivel nacional y una mayor educación sexual.

¿Qué pasa, por otro lado, con aquellas personas que, aún conociendo los riesgos, deciden no utilizar preservativo? “Ahí aparecen otras herramientas, como la profilaxis Pre-exposición (PrEP por sus siglas en inglés) y Post-exposición contra el VIH, y el DoxyPEP contra sífilis y clamidia”, explica Gabriela Poblete. “Es amplio el abanico, y hay que integrar todos esos recursos para tener un impacto y combatir la situación”, agregó.

Por su parte, la Dra. Dolores García Traverso, médica ginecóloga, apuntó también a la actitud de los jóvenes frente a la problemática: “Para mí el foco se tiene que basar en hacerles tomar conciencia de una conducta sexual responsable. A mí, en lo personal, hasta me molesta que se tome este tema como diciendo ‘no se puede’, como que los adolescentes son animalitos que van a andar teniendo relaciones sexuales por todos lados, con todo el mundo, porque el instinto los llama. Por un lado, creo que el apetito sexual es algo que se puede educar, manejar, redirigir. Y por otro lado, si no les enseñamos a tomar conductas responsables, van a hacer así todas las cosas de su vida. Y esta actitud responsable también de cuidar al otro. Entonces, si yo sé que tomé una conducta sexual riesgosa, debería ir a analizarme antes de volver a tener un encuentro con otra persona. Como volverles a dar un poquito de responsabilidad”, argumentó.