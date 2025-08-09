Un funcionario del Gobierno reavivó la tensión con los profesionales del Garrahan: "Ganan mucho más que yo"

En el marco del debate político de esta semana en torno a las recientes leyes sancionadas por la Cámara de Diputados , figura “la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años”. Se trata de un proyecto, que ahora gira al Senado, que busca reforzar las partidas para el Hospital Garrahan , en un contexto de constantes reclamos de sus profesionales por la situación salarial y “por el estado de abandono” del establecimiento.

Posterior al tratamiento del Congreso, el Gobierno redobló la apuesta y asegura que vetará este expediente, como así también el resto de los proyectos “que atentan el equilibrio fiscal por no explicar de dónde se financia”.

En ese sentido, el secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Alejandro Vilches , sentó postura y defendió las reformas que está realizando la gestión libertaria en el Garrahan.

“El Garrahan ha recibido en nuestra gestión ajustes importantes, aumentos en las guardias, aumentos en el presupuesto, ha hecho una mejora, una mejora de la excelencia administrativa y realmente tiene muchos recursos que están dentro del hospital. Interpreto esto como una medida política, maniobra política y nada más que eso”, planteó el funcionario que responde al ministro de Salud, Mario Lugones , quien nunca habló con los medios desde que asumió en el Gabinete.

Durante una rueda de prensa realizada en el Palacio Libertad, el funcionario de la cartera sanitaria se refirió a las renuncias masivas del personal. Si bien reconoció “mejores ofertas” en el sector privado, afirmó que “el hospital no paga más”.

el secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Alejandro Vilches El secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Alejandro Vilches Ministerio de Salud.

Consultado sobre la salida de los profesionales, respondió: “Problema de ellos, no sé. Seguramente deben tener mejores ofertas. Seguro por la situación salarial, pero el hospital no paga mal, el hospital paga lo que paga toda la administración pública”.

“Si quiere, le muestro mi recibo de sueldo. Yo le puedo mostrar mi recibo de sueldo a todos los médicos y a todos los jefes de servicio que por supuesto ganan mucho más que yo. Porque tienen convenios diferentes, así que ganan mucho más que yo”, sostuvo Vilches, quien supervisó esta semana los exámenes de revalidación para ingresar a las residencias médicas.

Qué aprobó Diputados sobre el Garrahan

En materia sanitaria, lo votado este miércoles por la Cámara Baja consta de una Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años. El expediente plantea “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

También se señala “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”.

“Eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias. La adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública”, se indicó en el proyecto.

“Equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones”, resaltó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en un informe. Y agregó: “la erogación anualizada alcanzaría los $133.433 millones”.