El Congreso avanza contra Milei: aprobó emergencias presupuestaria y frenó facultades delegadas

Live Blog Post

Cuestionan la falta de un Presupuesto 2025

Germana Figueroa Casas, del PRO más alejado al libertarismo, disparó contra la falta de un Presupuesto actualizado: "Dejen de hacernos decidir entre dos opciones malas. Dejen de hacernos votar entre una locura, que es impagable, insostenible, rompe con la metodología, que hace que el Congreso se meta donde no se debe meter, contra algo que deja suelto y sin apoyo a un montón de gente que la está pasando mal".

"Esa dicotomía la tenemos constantemente, con gritos de un lado y del otro. Por favor, demos una discusión seria, manden el Presupuesto 2025 por el tiempo que está y encontremos una solución para el país".

El radical Martín Tetaz también rezó por esto: "Que no haya un presupuesto para discutir de manera coherente, garantizando el equilibrio fiscal, cuáles son las prioridades que este Congreso le asigna a cada una de las tareas, entonces damos una discusión absolutamente irracional tema por tema". Además, aseguró que el Gobierno no está interesado en dar a discusión por el Presupuesto.

diputados Diputados intentará tener una sesión especial a las 12. Diputados

"Decidieron prorrogar el Presupuesto 2023, el de (Sergio) Massa. Massa había presentado un presupuesto para el 2024, pero en un acuerdo político con LLA, cuando Milei gana las PASO, acuerdan retirar la discusión del presupuesto en el Congreso", disparó Tetaz.

Otro diputado que apuntó a la ausencia de un plan de financiamiento fue Ricardo López Murphy, del bloque Republicanos Unidos. Aseguró que esto genera que se esté debatiendo y cuestionando cada proyecto que atraviesa temas financieros del país, y reiteró en que el Congreso no debe ocuparse de eso.

Además, recordó una antigua propuesta suya que hizo en 1992 para que las universidades sean transferidas a los Estados provinciales "para evitar lo que ocurrió de ahí en adelante, que fue la creación de universidades para atender a cada mini gobernador del conurbano".

"Eso ha creado una enorme distorsión en la formación de nuestro capital humano, en el diseño de nuestro sistema universitario y de investigación, con la paradoja que el Congreso ha fijado en la infame Ley Puiggrós, hasta interviene en los regímenes de ingreso a las universidades, impidiendo la autonomía de cada casa de estudio", explicó López Murphy.