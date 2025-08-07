Tras la derrota en el Congreso, Milei reunió de urgencia al gabinete y busca "dar un golpe de efecto"

Tras el fracaso en la última sesión de la Cámara de Diputados , el Gobierno acusó el recibo y el presidente Javier Milei convocó de urgencia al Gabinete para llevar adelante una reunión que se extendió durante más de dos horas en Casa Rosada .

El encuentro se llevó a cabo durante la tarde, en simultaneo con el acto en Plaza de Mayo que protagonizaron miles de personas , que responden a gremios y movimientos sociales, con motivo del Día de San Cayetano .

Fuentes oficiales confirmaron a MDZ que lo sancionado en el Congreso fue debatido por la mesa política de la gestión libertaria y se analizaron las posibles estrategias políticas para intentar revertir el escenario adverso en el Senado, donde La Libertad Avanza tiene aún menos fuerza parlamentaria y cuenta con un peronismo abroquelado.

" Lo que hicieron ayer en el Congreso fue inmundo, buscan detonar el plan económico ", señaló a este medio un funcionario de la mesa chica del líder libertario.

Si bien el Ejecutivo apuntó contra la oposición por los proyectos sobre el Hospital Garrahan y el presupuesto universitario “por atentar el equilibrio fiscal”, en el círculo íntimo del mandatario se lamentó el avance opositor para destrabar las comisiones investigadoras por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

A su vez, crece la preocupación por el futuro de las últimas desregulaciones anunciadas por el ministro Federico Sturzenegger.

Se tratan de aquellos decretos que tienen como objetivo cerrar o fusionar organismos como los casos de Vialidad Nacional, el INTI y el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de Cultura y el DNU que incluyó a la Marina Mercante. Muchos de estos temas ya habían sido judicializados, con amparos en contra del Ejecutivo.

El riesgo concreto de que el Senado termine rechazando definitivamente esas medidas, contempladas en las facultades delegadas, podrían ser uno de los principales “golpes” para los libertarios. Ante este contexto adverso, Milei reunió a sus funcionarios de mayor cercanía y busca redefinir la ingeniería política para seguir confrontando con el kirchnerismo pero buscando apelar a nuevos puentes con los bloques dialoguistas para evitar que se consolide o se agrave un enfrentamiento total con todo el arco opositor.