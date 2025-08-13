Camioneros realizan un paro en Vaca Muerta con bloqueo de plantas

Tras el despido de 600 empleados de una empresa arenera en Vaca Muerta, el sindicato de camioneros declaró paro por tiempo indeterminado. Reclaman una deuda por salarios e indemnizaciones por $1200 millones. Trabajadores bloquean plantas de tres empresas en la zona.

El Sindicato de Camioneros de la provincia de Río Negro realiza un paro total por tiempo indeterminado en la zona de Vaca Muerta a causa de los despidos en la empresa de transporte de arena NRG, tras el fracaso de las negociaciones.

Según informa LM Neuquén, trabajadores de la empresa bloquean el yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol y otros se manifiestan en Añelo, impidiendo el ingreso de vehículos pesados a sitios operados por Shell y Total.

Desde el sindicato se acusa a las empresa Shell, Tecpetrol y Total como "responsables solidarios", de lo que sucede porque son las que dejaron de comprar arena a NRG, aunque tras la presión de Camioneros accedieron a que se hagan cargo de las deudas a los empleados, aunque solo pagarán un 20 % de los $1200 millones adeudados.

paro-vaca-muerta NRG despidió a alrededor de 600 personas en los últimos meses, a los que suman retrasos en el pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones. La empresa se encuentra en concurso de acreedores.